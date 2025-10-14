Aktualizacja: 14.10.2025 13:51 Publikacja: 14.10.2025 12:52
Foto: Adobe Stock
Samotność to zjawisko, o którym rzadko mówi się w kontekście ekonomii i gospodarki. Tymczasem z badań płyną zatrważające wnioski. Im wyższy odsetek osób odczuwających samotność i mających niski poziom kontaktów społecznych, tym niższa dynamika PKB regionów. Aż 82 procent pracowników umysłowych w Polsce doświadcza poczucia izolacji. Najsilniej skutki tego zjawiska odczuwają osoby poniżej 35. roku życia, czyli grupa kluczowa dla sektora startupów i technologii.
Czytaj więcej
Ponad 3 tys. pracodawców włączyło się w tegoroczną 14. edycję kampanii Dwie Godziny dla Rodziny,...
– Samotność to cichy hamulec rozwoju. Pracuję ze startupami. Kiedy w zespołach brakuje zaufania i współpracy, nie rodzą się pomysły, a ludzie tracą energię do działania. Widać to dobrze, gdy porównujemy startupową kulturę pracy w różnych częściach świata. Lepiej zacznijmy myśleć o inwestycji w kapitał społeczny jako o warunku trwałej przewagi gospodarczej, a nie o dodatku do polityki personalnej – mówi Zofia Dzik, strateżka biznesu i prezeska Instytutu Humanites, inicjatorka projektu HumanBE.
Pojawia się coraz więcej badań wskazujących na to, że samotność przestaje być wyłącznie problemem społecznym, a staje się jednym z kluczowych ryzyk gospodarczych. Ogranicza kreatywność, współpracę i zdolność firm do wdrażania innowacji. Aż 90 proc. pilotaży AI kończy się niepowodzeniem, także ze względu na czynnik ludzki.
Instytut Humanites oferuje narzędzia, które włączają pracodawców w działania przeciw samotności i erozji więzi społecznych. Do akcji przystąpiło już 3500 firm z ponad 50 krajów, a w Polsce objęła ona co czwartego pracownika. Program oferuje narzędzia, takie jak gra integracyjna, badanie relacji społecznych oraz zestaw dobrych praktyk zachęcających do kontaktów międzyludzkich i wspierających współpracę między działami oraz różnymi pokoleniami.
– Firmy, które dołączają do akcji, uczą się patrzeć na pracownika nie tylko jako na zasób do realizacji celów biznesowych, ale przede wszystkim jako na człowieka z potrzebą relacji i poczucia sensu. Paradoks polega na tym, że takie podejście, choć pozornie nierynkowe, właśnie dlatego tworzy zdrowsze i bardziej trwałe organizacje. Biznes zbudowany na zaufaniu i więziach lepiej przechodzi przez kryzysy i łatwiej się rozwija – podkreśla szefowa Instytutu.
Dane Instytutu Humanites i World Economic Forum pokazują, że 6 na 10 młodych osób regularnie doświadcza samotności, a średnio 1 na 5 pracowników nie ma w pracy nawet jednej bliskiej osoby. Co więcej, dane te mogą być zaniżone. Wskazują na to tegoroczne badania Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z których wynika, że Polacy wstydzą się przyznać do samotności z powodu lęku przed negatywną oceną społeczną.
Problemowi samotności towarzyszy także niski poziom zaufania w biznesie. Według badań koszt tzw. „podatku od nieufności” sięga aż biliona złotych rocznie. To nie tylko stracone kontrakty, lecz także niewykorzystane możliwości inwestycyjne i innowacyjne. Firmy rezygnują z potencjalnie korzystnych projektów, obawiając się ryzyka i braku lojalności partnerów. Dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że tylko 24 proc. przedsiębiorstw w Polsce kiedykolwiek podjęło wspólne przedsięwzięcie biznesowe, a 57 proc. uważa je za ryzykowne. Brak zaufania i więzi ogranicza przepływ wiedzy, zasobów i innowacji, co przekłada się na niższą konkurencyjność gospodarki.
Według wyliczeń Instytutu Zdrowia Człowieka w samym 2022 r. poczucie samotności kosztowało polską gospodarkę minimum 19 mld zł. To więcej niż jedna piąta ówczesnego budżetu NFZ i równowartość zakupu kilkudziesięciu samolotów F-16. Można śmiało postawić hipotezę, że koszty te z roku na rok są coraz wyższe i już znacznie przewyższają wspomniane 19 mld zł.
Poczucie samotności i społecznej marginalizacji wpływa nie tylko na rynek pracy i gospodarkę. Pogłębia też podziały społeczne i polityczne, powodując wzrost sympatii dla ruchów ekstremistycznych i populistycznych.
O makroekonomicznych i społecznych skutkach erozji więzi społecznych rozmawiają eksperci podczas dzisiejszej konferencji odbywającej się w Warszawie, podsumowującej XIV edycję akcji pod hasłem „Samotność nie buduje innowacyjnej gospodarki – człowiek i biznes w świecie AI”.
„Rzeczpospolita” objęła konferencję patronatem.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Samotność to zjawisko, o którym rzadko mówi się w kontekście ekonomii i gospodarki. Tymczasem z badań płyną zatrważające wnioski. Im wyższy odsetek osób odczuwających samotność i mających niski poziom kontaktów społecznych, tym niższa dynamika PKB regionów. Aż 82 procent pracowników umysłowych w Polsce doświadcza poczucia izolacji. Najsilniej skutki tego zjawiska odczuwają osoby poniżej 35. roku życia, czyli grupa kluczowa dla sektora startupów i technologii.
Tylko nieco ponad dwie piąte aktywnych zawodowo Polaków uważa, że firmy doceniają ich wkład. Natomiast prawie po...
Chociaż najnowsze badania wskazują na znaczną poprawę standardów w działalności polskich przedsiębiorstw, to nad...
Podczas gdy ponad połowa szefów dużych firm w Europie żyje w przekonaniu o pełnym zaangażowaniu swych podwładnyc...
Polska firma e-commerce ogłosiła duże zmiany w swoich strukturach, które nie spodobały się jej pracownikom. Alle...
Amerykańskie firmy, zwłaszcza startupy, ostro krytykują wprowadzoną przez Donalda Trumpa olbrzymią opłatę roczną...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas