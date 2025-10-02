Tymczasem rzeczywistość wygląda znacznie gorzej – w Europie aż 45 proc. badanych pracowników przyznaje się do braku zaangażowania w pracy, a jedynie 32 proc. z nich mocno angażuje się w swoje obowiązki.

Z badania wynika, że najwięcej szefów – optymistów jest w krajach Ameryki Łacińskiej; tam aż 63 proc. badanych menedżerów mówi o pełnym zaangażowaniu swoich pracowników, a tylko 21 proc. dostrzega jego brak. Z kolei sami pracownicy, choć często deklarują silną motywację do pracy (41 proc.), to dość często mówią też o swoim braku zaangażowania (35 proc.).

Jak zauważa Agnieszka Krzemień, wielu liderów nadal mierzy zaangażowanie pracowników przez pryzmat wyników i realizacji celów, zakładając, że skoro są one realizowane, to zespół musi być zmotywowany. Takie podejście to zaklinanie rzeczywistości, bo wyniki finansowe potrafią maskować zmęczenie, frustrację i brak poczucia sensu.

Autorzy raportu zwracają uwagę na osoby, które czują się trochę zaangażowane (na świecie to 22 proc., a w Europie – 23 proc. badanych pracowników). Wbrew pozorom nie jest to optymistyczny wskaźnik, bo z danych ManpowerGroup wynika, że ta grupa jest najbardziej skłonna do odejścia z firmy. Bardziej niż pracownicy, którym brakuje motywacji – także tej do zmiany pracy.

Ważna kultura organizacyjna

Co decyduje o zaangażowaniu? Badanie Right Management Talent Solutions dowodzi, że choć najważniejszym czynnikiem przyciągającym kandydatów do pracy są finanse (wynagrodzenie i benefity), to pieniądze mają już mniejsze znaczenie w budowaniu zaangażowania pracowników. W Europie kluczowe okazało się tu dopasowanie do zespołu i kultury organizacyjnej, perspektywy kariery, a także możliwości nauki i rozwoju zawodowego.