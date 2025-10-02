Aktualizacja: 02.10.2025 12:17 Publikacja: 02.10.2025 11:00
Foto: Adobe Stock
– Liderzy mocno przeceniają lojalność i energię swoich ludzi, bo łatwiej im wierzyć w wygodną iluzję niż zmierzyć się z tym, że ich styl zarządzania nie odpowiada współczesnym potrzebom pracowników – twierdzi Agnieszka Krzemień, coach kariery i menedżerka marki Right Management Talent Solutions (należy do agencji zatrudnienia ManpowerGroup), komentując dla „Rzeczpospolitej” wyniki jej ogłoszonego w czwartek raportu „The Career Equation: What Attracts Talent Isn’t What Keeps Them”.
Raport podsumowuje wyniki badania, które w I połowie tego roku objęło ponad tysiąc top menedżerów i 2,4 tys. pracowników dużych firm z ośmiu krajów świata, w tym z Australii, Brazylii, Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Sondaż, który, niestety, nie objął Polski, dowodzi, że w każdym z badanych państw menedżerowie znacząco przeceniają poziom zaangażowania swoich pracowników.
Natomiast w Europie i w Ameryce Łacińskiej wyobrażenia szefów najbardziej odbiegają od rzeczywistości, czyli od ocen pracowników. Aż 73 proc. europejskich menedżerów dobrze oceniało zaangażowanie swoich zespołów, przy czym 53 proc. szefów było przekonanych, że ich pracownicy są w pełni zaangażowani. Jedynie 27 proc. liderów dostrzegało u swych podwładnych oznaki braku motywacji.
Tymczasem rzeczywistość wygląda znacznie gorzej – w Europie aż 45 proc. badanych pracowników przyznaje się do braku zaangażowania w pracy, a jedynie 32 proc. z nich mocno angażuje się w swoje obowiązki.
Z badania wynika, że najwięcej szefów – optymistów jest w krajach Ameryki Łacińskiej; tam aż 63 proc. badanych menedżerów mówi o pełnym zaangażowaniu swoich pracowników, a tylko 21 proc. dostrzega jego brak. Z kolei sami pracownicy, choć często deklarują silną motywację do pracy (41 proc.), to dość często mówią też o swoim braku zaangażowania (35 proc.).
Jak zauważa Agnieszka Krzemień, wielu liderów nadal mierzy zaangażowanie pracowników przez pryzmat wyników i realizacji celów, zakładając, że skoro są one realizowane, to zespół musi być zmotywowany. Takie podejście to zaklinanie rzeczywistości, bo wyniki finansowe potrafią maskować zmęczenie, frustrację i brak poczucia sensu.
Autorzy raportu zwracają uwagę na osoby, które czują się trochę zaangażowane (na świecie to 22 proc., a w Europie – 23 proc. badanych pracowników). Wbrew pozorom nie jest to optymistyczny wskaźnik, bo z danych ManpowerGroup wynika, że ta grupa jest najbardziej skłonna do odejścia z firmy. Bardziej niż pracownicy, którym brakuje motywacji – także tej do zmiany pracy.
Czytaj więcej
Chociaż Polska jest w unijnej czołówce krajów o najmniejszej luce płacowej ze względu na płeć, to...
Co decyduje o zaangażowaniu? Badanie Right Management Talent Solutions dowodzi, że choć najważniejszym czynnikiem przyciągającym kandydatów do pracy są finanse (wynagrodzenie i benefity), to pieniądze mają już mniejsze znaczenie w budowaniu zaangażowania pracowników. W Europie kluczowe okazało się tu dopasowanie do zespołu i kultury organizacyjnej, perspektywy kariery, a także możliwości nauki i rozwoju zawodowego.
– Prawdziwe zaangażowanie nie rodzi się w excelach ani w tabelach KPI. Buduje się je w codziennych relacjach, w rozmowach, w słuchaniu, w tworzeniu przestrzeni do rozwoju i dawania poczucia, że każdy jest częścią większej całości. To jest znacznie trudniejsze niż analiza wskaźników i dlatego tak wielu liderów unika tej pracy – komentuje Agnieszka Krzemień. Jej zdaniem, dopóki menedżerowie nie przestawią swojego myślenia z „procesów i kontroli” na „ludzi i kulturę”, będą tkwić w świecie złudzeń. A cena tego samooszukiwania będzie coraz wyższa: rosnąca rotacja, utrata talentów i coraz większy rozdźwięk między górą a dołem organizacji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
– Liderzy mocno przeceniają lojalność i energię swoich ludzi, bo łatwiej im wierzyć w wygodną iluzję niż zmierzyć się z tym, że ich styl zarządzania nie odpowiada współczesnym potrzebom pracowników – twierdzi Agnieszka Krzemień, coach kariery i menedżerka marki Right Management Talent Solutions (należy do agencji zatrudnienia ManpowerGroup), komentując dla „Rzeczpospolitej” wyniki jej ogłoszonego w czwartek raportu „The Career Equation: What Attracts Talent Isn’t What Keeps Them”.
Raport podsumowuje wyniki badania, które w I połowie tego roku objęło ponad tysiąc top menedżerów i 2,4 tys. pracowników dużych firm z ośmiu krajów świata, w tym z Australii, Brazylii, Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Sondaż, który, niestety, nie objął Polski, dowodzi, że w każdym z badanych państw menedżerowie znacząco przeceniają poziom zaangażowania swoich pracowników.
Polska firma e-commerce ogłosiła duże zmiany w swoich strukturach, które nie spodobały się jej pracownikom. Alle...
Amerykańskie firmy, zwłaszcza startupy, ostro krytykują wprowadzoną przez Donalda Trumpa olbrzymią opłatę roczną...
Nowe przepisy regulujące pobyt i pracę cudzoziemców mogą zahamować ich napływ na studia w Polsce, uderzając też...
Choć większość pracujących Polaków doświadczyła albo była świadkiem uporczywego nękania i szykanowania w pracy,...
W sierpniu stopa bezrobocia rejestrowanego urosła do 5,5 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), potwierd...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas