Wyższe stanowisko w słabszej branży

Skąd w Polsce ta duża różnica między luką nieskorygowaną a wyższą luką niewyjaśnioną? Jak wynika z analizy Eurostatu, pracujące Polki są na ogół lepiej wykształcone i mają wyższe kwalifikacje niż mężczyźni i na ogół zajmują lepiej płatne stanowiska niż panowie. Teoretycznie powinny więc zarabiać więcej.

W tej sytuacji aż 12,7 proc. niewyjaśniona luka płacowa oznacza, że różnicy w wynagrodzeniach między mężczyznami a kobietami nie da się wyjaśnić różnicami w charakterystykach pracowników. Wskazuje to więc na możliwość płacowej dyskryminacji kobiet, którą ułatwia m.in. brak przejrzystości wynagrodzeń. Wkrótce ta przeszkoda zniknie. Najpierw, pod koniec grudnia 2025 r., w Polsce wejdzie w życie ustawa, która obliguje pracodawców do przekazywania kandydatom do pracy informacji o proponowanym wynagrodzeniu.

Z kolei od połowy przyszłego roku zaczną obowiązywać również inne zapisy unijnej dyrektywy o równości i przejrzystości wynagrodzeń. Zobowiązuje ona duże firmy, by co roku informowały każdego pracownika o tym, jak przedstawia się jego wynagrodzenie na tle średniej całkowitej płacy w jego kategorii zaszeregowania, porównując też średnie wynagrodzenie kobiet i mężczyzn.

Analiza Eurostatu wskazuje trzy główne czynniki wpływające na różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach Europy. Pierwszy to segregacja sektorowa, czyli przewaga kobiet w gorzej płatnych sektorach, w tym w edukacji czy opiece zdrowotnej, podczas gdy lepiej płatnych branżach – w tym w IT czy w usługach finansowych – widać przewagę mężczyzn. Ten czynnik odpowiada za największą część nieskorygowanej luki płacowej ze względu na płeć.

Co prawda nie tylko w Polsce, lecz także w innych krajach Unii kobiety są na ogół lepiej wykształcone i zajmują lepiej płatne stanowiska, ale jeśli pracują w gorzej opłacanych branżach, to ogólna średnia ich płac i tak jest niższa.

Mniej na niepełnym etacie

Duże znaczenie ma także czas pracy – w wielu krajach Unii kobiety dużo częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin, co np. w Niemczech odpowiada za aż 4,9 pkt proc. luki płacowej. Z kolei ograniczony udział zatrudnienia na część etatu w Polsce sprawia, że nieskorygowana luka płacowa jest tak niewielka.