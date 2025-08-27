W pierwszym półroczu tego roku kandydatom na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie oferowano średnio 15,7 tys. zł brutto, czyli o 560 zł (4 proc.) więcej niż rok wcześniej – wynika z najnowszego raportu firmy rekrutacyjnej Antal za 2025 r.

Jej analiza dowodzi, że ten rok jest kolejnym, gdy w wielu branżach i specjalizacjach widać wyraźne hamowanie tempa wzrostu średnich płac proponowanych podczas rekrutacji (uwzględniają one standardowe premie za wykonanie wyników). Ubiegłoroczny raport Antal pokazał dwukrotnie wyższy, bo 8 proc. wzrost średniego wynagrodzenia specjalistów i menedżerów.

Najmniejszy wzrost w IT

Jak podkreślają eksperci Antal, firmy bardziej ostrożnie zarządzają dzisiaj budżetami – uwzględniają rosnące koszty działalności i konieczność inwestowania w rozwój technologiczny. To wszystko przekłada się na zachowawcze podejście do wynagrodzeń.

Pracodawcy mogą sobie na takie podejście pozwolić, gdyż w wielu branżach jest dziś spory wybór dobrych kandydatów do pracy. Rzadziej niż w 2022 czy w 2023 r. muszą więc podkupywać specjalistę czy menedżera dwucyfrową podwyżką wynagrodzenia.