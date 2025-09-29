Konieczność sfinansowania podstawowych potrzeb najczęściej skłania do dodatkowej pracy osoby z dochodem netto poniżej 3 tys. zł miesięcznie (38 proc.), ale ten powód często też podkreślają mieszkańcy wsi i najmłodsi uczestnicy badania Job Impulse.

– Pomimo że dorabiają również osoby lepiej usytuowane, dla blisko jednej trzeciej Polaków to wciąż sposób na utrzymanie się i pokrycie elementarnych wydatków. Jest to duża grupa osób, dla których praca dorywcza jest nie tyle wyborem aspiracyjnym, zwiększającym poczucie komfortu, co koniecznością – zauważa Łukasz Koszczoł.

Ten problem widać też w danych GUS. Jak z nich wynika, w ubiegłym roku zmniejszył się w Polsce zasięg skrajnego ubóstwa (którego granicą było 972 zł miesięcznego dochodu), ale i tak dotykało ono 5,2 proc. gospodarstw domowych w kraju (w 2023 r. – 6,6 proc.). W dodatku w 2024 r. wzrosło o 1 pkt procentowy (do 13,3 proc.) zagrożenie ubóstwem relatywnym, które dotyczy gospodarstw z wydatkami mniejszymi niż połowa średnich miesięcznych wydatków w Polsce.

Najchętniej dorabiamy do pensji w domu

Jak wynika z badania Job Impulse, zwiększenie poprzez dodatkową pracę poczucie bezpieczeństwa finansowego jest ważne także dla osób z najwyższymi dochodami (powyżej 7 tys. zł netto miesięcznie). Ten powód wskazało prawie 53 proc. z nich i był on ważniejszy niż zdobycie dodatkowych środków na przyjemności (49 proc.)

Jak ocenia Łukasz Koszczoł, w obliczu niepewności gospodarczej i zagrożeń geopolitycznych wiele osób chce poprzez dochody z dodatkowej pracy budować poduszkę finansową na trudniejsze czasy. Jednak niewiele mniej liczącym się powodem pracy po godzinach jest chęć zdobycia pieniędzy na przyjemności (46 proc. ogółu badanych). Sporą grupę, bo 27 proc. respondentów skłania do podjęcia pracy dorywczej realizacja pasji.