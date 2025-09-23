Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Ofert pracy zdalnej coraz mniej. Czy to kwestia niedoskonałych przepisów?

Chociaż popyt na wykonywanie obowiązków służbowych na odległość jest bardzo duży, firmy ograniczają taką formę organizacji. Jeżeli już chcą coś w tym aspekcie zmienić to decydują się na pracę hybrydową.

Publikacja: 23.09.2025 04:40

Ofert pracy zdalnej coraz mniej. Czy to kwestia niedoskonałych przepisów?

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego liczba ofert pracy zdalnej maleje, pomimo dużego zainteresowania kandydatów?
  • Jakie są główne różnice między pracą zdalną a hybrydową według obecnych regulacji?
  • W jaki sposób nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej wpływają na jej popularność?
  • Co powoduje, że pracodawcy mogą być zniechęceni do oferowania pracy zdalnej?
  • Jakie wyzwania niosą ze sobą praca zdalna i hybrydowa w kontekście zarządzania zespołem?
  • Dlaczego efektywność pracy zdalnej może być problematyczna w niektórych branżach?

Wydaje się, że praca zdalna swój okres świetności miała w czasie pandemii, kiedy taki tryb został poniekąd wymuszony przez panującą sytuację. Obecnie coraz więcej firm decyduje się na pracę stacjonarną.

Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie OLX Praca, wśród kandydatów zainteresowanie ofertami pracy zdalnej jest wciąż bardzo duże. Pracodawcy otrzymują na nie ponad pięć razy więcej odpowiedzi niż na propozycje pracy stacjonarnej. Jednak mimo tej popularności liczba ofert, które przewidują realizację zadań z domu, znacząco się kurczy – w ujęciu rok do roku jest ich o blisko 50 proc. mniej.

– Oferty pracy zdalnej to często zajęcie dorywcze, związane na przykład z pracami graficznymi, aktualizacją arkuszy kalkulacyjnych, czy dodawaniem produktów w sklepach internetowych. Nie wymagają one specjalistycznej wiedzy i można je wykonywać z dowolnego miejsca. Dla osób wykluczonych komunikacyjnie często to jedyna szansa na zatrudnienie. Tymczasem, jak wynika z naszych danych, liczba tego typu ofert kurczy się, co może mieć związek z coraz powszechniejszym trendem powrotu do biur. Wydaje się jednak, że stoi on w opozycji do idei tworzenia włączającego rynku pracy, ponieważ w dłuższej perspektywie może jeszcze bardziej utrudnić dostęp do niego mieszkańcom wsi czy małych i średnich miast – mówi Konrad Grygo, starszy analityk biznesowy OLX Praca.

Czytaj więcej

Przepisy zobowiążą organizatora praktyki do wypłacania miesięcznego świadczenia pieniężnego dla staż
Praca, Emerytury i renty
Nadchodzą duże zmiany dla stażystów. Ministerstwo zdradza szczegóły
Reklama
Reklama

Praca zdalna. Są nowe przepisy, ale nieskuteczne

Większej popularyzacji pracy zdalnej nie pomogły z kolei przepisy.

– Model hybrydowy dalej istnieje. I jeżeli jakaś firma decyduje się na pracę zdalną, to w takiej właśnie konfiguracji. Z tym że z reguły, występuje przewaga wykonywania obowiązków stacjonarnie – mówi Katarzyna Kamecka, ekspertka Polskiego Towarzystwa Gospodarczego.

Przypomnijmy, że od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej. Zgodnie z ustawową definicją polega ona na całkowitym lub częściowym wykonywaniu obowiązków w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym w mieszkaniu, m.in. z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wprowadzono też możliwość wykonywania pracy zdalnej na polecenie pracodawcy, które może być wydawane w sytuacjach wyjątkowych, np. w okresie epidemii oraz działania siły wyższej.

Wniosek o pracę zdalną firma musi uwzględnić, m.in. gdy pracownica jest w ciąży, zatrudniony wychowuje dziecko do czwartego roku życia (chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub jej rodzaj). Pracownik może też wnosić okazjonalnie o wykonywanie swoich obowiązków na odległość (w wymiarze 24 dni w roku). W takim przypadku jednak odbywa się to bez formalności ani obowiązków stosowanych do właściwej pracy zdalnej.

Katarzyna Kamecka nie jest zaskoczona, że regulacje w takim kształcie nie przyczyniły się do popularyzacji tej formuły.

Reklama
Reklama

– Praca zdalna z założenia jest elastyczną formą organizacji realizowanych obowiązków. Tymczasem obowiązujące przepisy to dobry przykład, jak coś w istocie prostego można niepotrzebnie skomplikować. Jest za dużo formalizmu w tych regulacjach, bowiem trzeba prowadzić np. specjalne ewidencje pracy zdalnej. To na pewno nie zachęca – mówi.

Także Nadia Winiarska, ekspertka ds. zatrudnienia Konfederacji Lewiatan uważa, że pracodawcy mogą ograniczać możliwość świadczenia pracy zdalnej ze względu na uregulowania kodeksu pracy, które nakładają na nich dodatkowe obowiązki organizacyjne oraz konieczność rozliczania kosztów.

Zdaniem Katarzyny Kameckiej rozbudowane przepisy nie mają jednak decydującego wpływu na niską popularność pracy zdalnej. Ważniejsze są inne czynniki.

Czytaj więcej

Siedziba Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
Praca, Emerytury i renty
Rząd rozszerza kompetencje inspektorów pracy. Będą mogli ingerować w umowy

Przyczyny odwrotu od pracy zdalnej

Jakie?

– Wydaje mi się, że to w dużej mierze kwestia efektywności. Nie jest ona niestety tak wysoka, jak pracodawcy tego oczekują. Jest z nią problem szczególnie w branżach, gdzie efektywność nie jest mierzona wymiernymi rezultatami w krótkim okresie – dodaje.

Reklama
Reklama

Ekspertka wskazuje też na chęć budowania integracji zespołu, co przy pracy zdalnej jest bardzo utrudnione.

– Prawda jest też taka, że jeżeli firma ma już siedzibę i za nią płaci, to ta pokusa, aby „mieć na oku” pracownika często zwycięża – uważa Katarzyna Kamecka.

Nadia Winiarska wskazuje z kolei na trudności związane z zarządzaniem rozproszonym zespołem.

– Praca zdalna może wpływać na zaangażowanie i dobrostan pracowników w różny sposób – z jednej strony pozytywnie dzięki elastyczności, z drugiej zaś mogą pojawiać się wyzwania związane z komunikacją, utrzymaniem dobrostanu pracowników oraz zachowaniem równowagi między pracą a życiem prywatnym – dodaje.

15 mln

Polaków boryka się z ograniczeniami komunikacyjnymi, co wpływa na kwestie zatrudnienia ( źródło: OLX Praca)

Reklama
Reklama
40 proc.

bezrobotnych pozostaje bez pracy dłużej niż dwa lata

24 dni

taki jest roczny wymiar pracy zdalnej okazjonalnej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Praca Praca zdalna pracownik pracodawca

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego liczba ofert pracy zdalnej maleje, pomimo dużego zainteresowania kandydatów?
  • Jakie są główne różnice między pracą zdalną a hybrydową według obecnych regulacji?
  • W jaki sposób nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej wpływają na jej popularność?
  • Co powoduje, że pracodawcy mogą być zniechęceni do oferowania pracy zdalnej?
  • Jakie wyzwania niosą ze sobą praca zdalna i hybrydowa w kontekście zarządzania zespołem?
  • Dlaczego efektywność pracy zdalnej może być problematyczna w niektórych branżach?
Pozostało jeszcze 91% artykułu

Wydaje się, że praca zdalna swój okres świetności miała w czasie pandemii, kiedy taki tryb został poniekąd wymuszony przez panującą sytuację. Obecnie coraz więcej firm decyduje się na pracę stacjonarną.

Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie OLX Praca, wśród kandydatów zainteresowanie ofertami pracy zdalnej jest wciąż bardzo duże. Pracodawcy otrzymują na nie ponad pięć razy więcej odpowiedzi niż na propozycje pracy stacjonarnej. Jednak mimo tej popularności liczba ofert, które przewidują realizację zadań z domu, znacząco się kurczy – w ujęciu rok do roku jest ich o blisko 50 proc. mniej.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Sprawa Sławomira Nowaka umorzona. „To niecodzienne, bulwersujące, ale zgodne z prawem”
Prawo karne
Sprawa Sławomira Nowaka umorzona. „To niecodzienne, bulwersujące, ale zgodne z prawem”
Rząd chce ukrócić handel danymi z ksiąg wieczystych. Jest zapowiedź ustawy
Nieruchomości
Rząd chce ukrócić handel danymi z ksiąg wieczystych. Jest zapowiedź ustawy
Kiedy spadkową nieruchomość można od razu sprzedać bez PIT? Ważny wyrok
Podatki
Kiedy spadkową nieruchomość można od razu sprzedać bez PIT? Ważny wyrok
Budynek Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście w Łodzi
Nieruchomości
Rząd zmienia przepisy o spółdzielniach i wspólnotach. Oto szczegóły
W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy
Prawo w Polsce
Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska?
Reklama
Reklama
e-Wydanie