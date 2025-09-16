Rzeczpospolita
Prawo
Stażysta zyska lepszą ochronę i pensję. Ministerstwo zdradza szczegóły

Organizator stażu będzie musiał wypłacać miesięczne świadczenia pieniężne praktykantom. Ci ostatni zyskają też prawo do dni wolnych.

Publikacja: 16.09.2025 18:26

Przepisy zobowiążą organizatora praktyki do wypłacania miesięcznego świadczenia pieniężnego dla staż

Przepisy zobowiążą organizatora praktyki do wypłacania miesięcznego świadczenia pieniężnego dla stażystów

Foto: Adobe Stock

Paulina Szewioła

Staże często umożliwiają pierwszy kontakt młodych ludzi z rynkiem pracy i są szansą na zdobycie doświadczenia oraz praktycznych umiejętności. Aby spełniły swój cel, konieczny jest jednak dobry program stażu i odpowiednie wsparcie opiekuna, który dzieli się doświadczeniem z adeptem zawodu. Ważna jest też kwestia wynagrodzenia, bo jak wskazywała ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk „jeżeli jest praca, to powinna być płaca”. I zapowiadała zmiany przepisów, które gwarantowałyby m.in. odpłatność za staże.

Czytaj więcej

Urząd Miasta Krakowa
Praca, Emerytury i renty
Koniec z darmową pracą stażystów. Kraków już zakazał

Staże będą płatne. Jest projekt w wykazie prac rządu 

Teraz opublikowano założenia do projektu w tym zakresie. Wynika z nich, że staż ma być zdefiniowany jako ograniczona czasowo praktyka zawodowa, podejmowana w celu zdobycia doświadczenia oraz zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia.

Ma zostać wprowadzony też obowiązek zawarcia pisemnej umowy stażowej oraz zakaz wymagania od stażysty posiadania wcześniejszego doświadczenia zawodowego w profesji, w której będzie go odbywał. Zakłada się również, że maksymalny okres praktykowania będzie wynosił do 6 miesięcy. 

Co ważne, przepisy zobowiążą organizatora praktyki do wypłacania miesięcznego świadczenia pieniężnego dla stażystów. W jakiej wysokości? Minimalna kwota ma być równa 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (obecnie byłoby to ok. 3062 zł brutto). Ale to nie wszystko. Wypłata z tego tytułu nie mogłaby przekraczać wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W przypadku stażu w niepełnym wymiarze czasu wysokość stypendium ustalana byłaby zaś proporcjonalnie.

Uregulowanie staży. Czy stażyści dostaną prawo do dni wolnych? 

Stażysta będzie miał też prawo do jednego dnia wolnego (za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie pierwszych trzech miesięcy) lub do dwóch dni (za każdy przepracowany miesiąc stażu w trakcie kolejnych trzech miesięcy). 

Wprowadzony ma też być zakaz angażowania większej liczby stażystów niż zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U samozatrudnionego mógłby terminować jeden stażysta.

Co ważne, Państwowa Inspekcja Pracy zyska uprawnienie do kontroli legalności staży.

Omawiana ustawa będzie dotyczyła staży i praktyk na otwartym rynku pracy. Nie obejmie tych stanowiących element programu kształcenia formalnego, a także organizowanych przez urzędy pracy i tych niezbędnych do uzyskania dostępu do zawodu regulowanego.

Etap legislacyjny: wykaz prac rządu 

