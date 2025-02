Pracodawcy walczą o powrót do biur. I na razie wygrywają

Na razie nie wiadomo, jaka część pracowników firmy zdecydowała się na odejście, ale wiadomo, że decyzja Amazona wpisuje się w widoczny od dwóch lat trend odwrotu od pracy zdalnej. Wprawdzie zapewnia ona firmom dostęp do większej puli kandydatów, ale w warunkach spowolnienia gospodarczego ten atut nie jest tak istotny.

Co więcej – jak przypomina Magdalena Warzybok, dyrektor w firmie doradczej Mercer Polska – wiele decyzji dotyczących pracy w biurze jest głęboko zakorzenionych w kulturze organizacyjnej oraz przekonaniach konkretnych liderów (czyli prezesów i dyrektorów firm). – Jeśli liderzy wierzą, że efektywność pracy jest ściśle związana z obecnością w biurze, to nie są skłonni do rozważenia alternatywnych modeli pracy – tłumaczy Magdalena Warzybok, dodając, że firmy zarządzane przez takich liderów mogą teraz wykorzystać widoczną np. w USA falę powrotów do biur jako okazję czy przyzwolenie do odwrotu od pracy zdalnej.

Zarówno polskie, jak i globalne badania dowodzą, że nie jest to pełny odwrót, bo pracodawcy najczęściej godzą się na pracę hybrydową (częściowo w biurze a częściowo zdalnie). Jednak wiele firm próbuje ograniczać jej wymiar. Według globalnego badania agencji zatrudnienia Randstad, Workmonitor 2025, prawie połowa firm akceptuje co najwyżej jeden dzień pracy poza biurem w tygodniu. Dane Gallupa wskazują, że o ile w 2022 r. prawie 40 proc. pracowników biurowych w USA pracowało zdalnie, o tyle pod koniec zeszłego roku ten udział zmalał do 26 proc. Był to głównie efekt widocznego w tym czasie wzrostu popularności pracy hybrydowej (z 42 do 55 proc.), podczas gdy udział pracy w biurze utrzymał się na poziomie 19 proc.

Talenty pod presją

Również w Polsce – jak dowodzi Raport Płacowy 2025 firmy rekrutacyjnej Hays Poland, najwięcej, bo 42 proc. badanych pracodawców stawia na pracę stacjonarną z maksymalnie jednym dniem pracy zdalnej. Na drugim miejscu jest model hybrydowy (dwa–trzy dni obecności w biurze), podczas gdy pełną elastyczność lub pracę zdalną oferuje tylko 16 proc. firm.

Jak przypomina Katarzyna Pączkowska, dyrektor zatrudnienia stałego w Manpower, już w ubiegłym roku polscy pracodawcy zaczęli rezygnować z oferowania na szeroką skalę pracy zdalnej, a model hybrydowy także zmierza w kierunku przewagi na rzecz dni pracy z biura. Ten trend widać również w statystykach czołowego portalu rekrutacyjnego Pracuj.pl.

W ogłoszeniach opublikowanych tam w 2024 r. dominowała praca stacjonarna (64 proc.), której udział był prawie dwukrotnie większy niż dwa lata wcześniej. Z kolei odsetek ofert pracy zdalnej spadł niemal trzykrotnie (z 22 do 8 proc.). Jak zaznacza Konstancja Zyzik, menedżerka w Grupie Pracuj, na ten wzrost przewagi ofert pracy stacjonarnej wpłynęła też zwiększona liczba ogłoszeń dla pracowników fizycznych, lecz jednocześnie widać odwrót od pracy zdalnej. Nawet branże, które – jak IT – od lat wyróżniały się elastycznością, teraz ograniczają pracę zdalną, tłumacząc się zmianą modeli organizacyjnych.