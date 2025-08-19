Aktualizacja: 19.08.2025 21:04 Publikacja: 19.08.2025 17:18
Siedziba Państwowej Inspekcji Pracy i Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie
Foto: PAP/Albert Zawada
Tak wynika z założeń do projektu nowelizacji ustawy o PIP oraz niektórych innych ustaw, które zostały właśnie opublikowane w wykazie prac rządu.
Zmiana, chociaż rewolucyjna, nie jest dużym zaskoczeniem. Jej wprowadzenie zapowiadał jeszcze na początku roku rząd w rewizji KPO. Jest ona alternatywą dla objęcia wszystkich kolejnych umów zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne niezależnie od osiąganych przychodów, z którego ostatecznie zrezygnowano.
Z założeń wynika rozszerzenie kompetencji PIP do przekształcania pozornych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Uprawnienia do wydawania decyzji w tym zakresie otrzymają okręgowi inspektorzy pracy. Będzie przysługiwało od nich odwołanie do sądu pracy w trybie postępowania odrębnego, które zostanie dodane do k.p.c. Co jednak istotne, decyzje w tych sprawach będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu w zakresie skutków, jakie przepisy wiążą z nawiązaniem stosunku pracy. W zakresie pozostałych konsekwencji (podatkowych i dotyczących ubezpieczeń społecznych) będą one podlegały wstrzymaniu do dnia upływu terminu na wniesienie odwołania, a w przypadku wniesienia odwołania do momentu przekazania go do sądu pracy.
Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy „Rzeczpospolitej” powody takiej propozycji.
– Będzie ona skuteczniej oddziaływać na to, jak funkcjonuje rynek pracy. Cały czas mamy do czynienia ze zjawiskiem zatrudniania osób do pracy podporządkowanej na podstawie umów cywilnoprawnych. Chcemy temu zjawisku przeciwdziałać, bo jest to nie tylko niezgodne z prawem, ale psuje też rynek – mówi.
Jak wskazuje, dzisiaj inspektor pracy może skierować do pracodawcy wystąpienie lub wydać mu polecenie, aby zatrudnił daną osobę na podstawie stosunku pracy, a nie na umowie cywilnoprawnej.
– Te środki są niewiążące dla pracodawcy – zauważa wiceminister.
Zwraca też uwagę, że inspektor pracy może też wytoczyć na korzyść zleceniobiorcy powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy.
– Środek ten stosuje się jednak rzadko, gdyż z punktu widzenia inspektora wiąże się z dużym nakładem pracy, a nie zawsze kończy się powodzeniem – dodaje.
Stąd, jak wyjaśnia wiceminister Sebastian Gajewski, pomysł nadania inspektorom uprawnienia do przekształcania stosunku cywilnoprawnego w umowę o pracę w drodze decyzji administracyjnej.
Z założeń wynikają też zmiany mające umożliwić wymianę informacji oraz danych między ZUS, PIP i KAS na potrzeby kontroli i analizy ryzyka oraz usprawnić działania PIP poprzez wprowadzenie kontroli zdalnych i elektronicznej dokumentacji, w szczególności protokołów kontroli.
Etap legislacyjny: wykaz prac rządu
