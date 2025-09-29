Aktualizacja: 29.09.2025 21:20 Publikacja: 29.09.2025 20:07
Wywodząca się z Poznania firma, obsługująca największą platformę zakupową w Polsce, wywołała w ostatnich dniach popłoch, jak i rozgoryczenie wśród swoich pracowników. Allegro ogłosiło bowiem nową strategię, która zakłada między innymi zlikwidowanie regionalnych biur w dwóch dużych miastach – we Wrocławiu i Gdańsku. Ma to nastąpi do końca września 2026 roku i być związane ze wzrostem zatrudnienia w oddziałach w Toruniu i Krakowie. To na ich rozwoju firma zamierza się w najbliższym czasie skupić.
Allegro przekonuje, że nie planuje cięcia etatów, a pracowników zamykanych biur zachęca do relokacji do Poznania, Torunia bądź Krakowa. Polski gigant e-handlu oferuje im do 40 tys. zł wsparcia finansowego na pokrycie kosztów przeprowadzki. Osobom, które nie podejmą decyzji o relokacji, przysługiwać mają dodatkowe odprawy.
To nie koniec złych wiadomości dla pracowników. Firma bowiem podjęła jeszcze drugą, niepopularną w obecnych czasach decyzję – zamierza znacząco ograniczyć możliwość pracy zdalnej. Już od 1 stycznia 2026 roku we wszystkich oddziałach Allegro ma obowiązywać model pracy 4:1, co oznacza, że przez cztery dni w tygodniu zatrudnieni będą musieli stawić się w biurze, a jednego dnia będą mogli pracować z domu. Do tego dojdzie pula 30 dodatkowych dni rocznie na pracę zdalną na życzenie.
Zmiany te potwierdził w rozmowie z serwisem Epoznan.pl rzecznik Allegro. Jak zauważa portal, nowe plany firmy wywołały oburzenie pracowników, którzy dali wyraz swojemu rozgoryczeniu dziesiątkami komentarzy na platformie goworok.pl. Wielu z nich wyrażało brak zrozumienia wobec decyzji zarządu i podkreślało, że praca zdalna dobrze się sprawdzała i pomagała łączyć obowiązki zawodowe z domowymi, a Allegro dotychczas słynęło ze swojej polityki prorodzinnej. Oliwy do ognia miała dolać wypowiedź prezesa firmy, który miał nazwać pracowników zdalnych „egoistami”.
Część pracowników już teraz oświadczyła, że zamierza pożegnać się z firmą. Niektórzy zasugerowali również, że nowa strategia firmy ma skłonić zatrudnionych na umowę o pracę do założenia jednoosobowych działalności gospodarczych – osoby pracujące dla Allegro na kontraktach B2B w dalszym ciągu mogą bowiem pracować zdalnie.
