Wprawdzie notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję na giełdzie od spadków, ale trudno to uzasadniać opublikowanymi wynikami. Drugi kwartał handlowa grupa może zaliczyć do udanych, a jej prognozy na cały 2025 r. poszły w górę.
– Chcemy przyspieszyć wzrost w Polsce i poza nią, dalej zwiększając efektywność, rozwijając nowe kategorie produktów i usług oraz poprzez strategiczne partnerstwa. Łączymy miliony międzynarodowych konsumentów z tysiącami firm w całym regionie jako największy marketplace założony w Europie. Wyniki za drugi kwartał potwierdzają, że wiemy, jak to robić sprawnie i skutecznie, co stanowi solidny fundament dla naszych planów. Dopiero zaczynamy – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.
W II kwartale przychody grupy wyniosły 2,97 mld zł. To o 10 proc. więcej rok do roku i 13 proc. więcej kwartał do kwartału. Przychody są o 1,4 proc. wyższe od średniej prognozy analityków. EBITDA skorygowana urosła rok do roku o 20 proc., a kwartał do kwartału o 22,3 proc. Wyniosła 916,1 mln zł, przebijając oczekiwania o ponad 4 proc. Natomiast nieco poniżej średniej prognozy analityków był zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej. Wyniósł 385,7 mln zł wobec oczekiwanych 401,5 mln zł. Rok do roku poszedł w górę o 11 proc., a kwartał do kwartału o 30 proc.
- Allegro miało świetny drugi kwartał. Wzrost GMV w Polsce przyspieszył do 9,8 proc. r/r, podczas gdy w segmencie międzynarodowym wyniósł aż 61 proc. Zgodnie z oczekiwaniami, marcowe korekty w modelu współfinansowania przyspieszyły wzrost przychodów w Polsce do 18,1 proc., wspomagając też wzrost skorygowanego zysku EBITDA, który przyspieszył do 14,2 proc. – komentuje Jon Eastick, CFO Allegro. Dodaje, że grupa zrobiła też duże postępy po stronie operacyjnej. Udział dostaw zarządzanych przez Allegro wzrósł dzięki Allegro Delivery o kolejne 4,6 pkt proc. do 34 proc. przesyłek w Polsce. Zakończyła się też transformacja przejętych marek grupy Mall.
– Pod względem finansowym Allegro rozwijało się równie dynamicznie: marża w Polsce wzrosła o 0,24 pkt proc. do 6,27 proc., a dźwignia finansowa spadła o 0,32 pkt proc. do 0,72 skorygowanego zysku EBITDA. Pozwoliło nam to zawęzić cele na 2025 rok i podnieść oczekiwania dotyczące przychodów i skorygowanego zysku EBITDA w Polsce i w grupie – informuje Eastick.
Allegro ma 21,1 miliona aktywnych kupujących po wzroście o 840 tys. rok do roku. Grupa podniosła oczekiwania na 2025 r. Nowe zakładają wzrost przychodów o 8-11 proc. i wzrost skorygowanej EBITDA o 13-17 proc. Wcześniej spółka przewidywała, że przychody w 2025 r. wzrosną w przedziale 7-11 proc., a skorygowana EBITDA w przedziale 10-17 proc. Z kolei wzrost GMV grupy zakładany jest na 9-10 proc., a CAPEX ma wynieść w tym roku 0,95 mld zł-1,1 mld zł.
Na koniec czerwca liczba aktywnych kupujących w Polsce osiągnęła poziom 15,2 miliona, a ich średnie wydatki wzrosły o 8 proc. rok do roku. Spółka podkreśla, że jej biznes mocno bazuje na AI.
– Sztuczna inteligencja jest jednym z motorów napędowych naszego kolejnego etapu wzrostu, a inwestycje w tym obszarze mają dać klientom możliwość większej personalizacji zakupów, jak i ich inspirować. Wiodąca rola w tej transformacji otworzy nowe możliwości w całym łańcuchu wartości Allegro, który już generuje 1 proc. polskiego PKB – podkreśla prezes.
Allegro jest obecnie wyceniane na giełdzie na prawie 37 mld zł. Za akcję podczas czwartkowej sesji trzeba zapłacić niespełna 35 zł po spadku o ponad 1 proc. Kurs jest niżej niż cena akcji w IPO z 2020 r. (43 zł).
