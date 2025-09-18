Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyniki finansowe osiągnęło Allegro w II kwartale 2025 roku.

Jak Allegro planuje rozwój na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych.

Jak zmieniły się oczekiwania Allegro dotyczące przychodów i zysków na rok 2025.

Jakie znaczenie mają inwestycje w sztuczną inteligencję dla dalszego rozwoju Allegro.

Wprawdzie notowania Allegro rozpoczęły czwartkową sesję na giełdzie od spadków, ale trudno to uzasadniać opublikowanymi wynikami. Drugi kwartał handlowa grupa może zaliczyć do udanych, a jej prognozy na cały 2025 r. poszły w górę.

– Chcemy przyspieszyć wzrost w Polsce i poza nią, dalej zwiększając efektywność, rozwijając nowe kategorie produktów i usług oraz poprzez strategiczne partnerstwa. Łączymy miliony międzynarodowych konsumentów z tysiącami firm w całym regionie jako największy marketplace założony w Europie. Wyniki za drugi kwartał potwierdzają, że wiemy, jak to robić sprawnie i skutecznie, co stanowi solidny fundament dla naszych planów. Dopiero zaczynamy – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.

Jakie wyniki miało Allegro w II kwartale 2025 r.

W II kwartale przychody grupy wyniosły 2,97 mld zł. To o 10 proc. więcej rok do roku i 13 proc. więcej kwartał do kwartału. Przychody są o 1,4 proc. wyższe od średniej prognozy analityków. EBITDA skorygowana urosła rok do roku o 20 proc., a kwartał do kwartału o 22,3 proc. Wyniosła 916,1 mln zł, przebijając oczekiwania o ponad 4 proc. Natomiast nieco poniżej średniej prognozy analityków był zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej. Wyniósł 385,7 mln zł wobec oczekiwanych 401,5 mln zł. Rok do roku poszedł w górę o 11 proc., a kwartał do kwartału o 30 proc.