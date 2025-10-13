Rzeczpospolita
Ekonomia
Zbyt rzadko czujemy się w pracy doceniani, zbyt często dyskryminowani

Tylko nieco ponad dwie piąte aktywnych zawodowo Polaków uważa, że firmy doceniają ich wkład. Natomiast prawie połowa badanych osobiście doświadczyła dyskryminacji.

Publikacja: 13.10.2025 05:13

Zbyt rzadko czujemy się w pracy doceniani, zbyt często dyskryminowani

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wyzwania związane są z docenianiem pracowników w Polsce?
  • Jak różne pokolenia pracowników odczuwają docenienie w miejscu pracy?
  • Jakie są główne przyczyny dyskryminacji na rynku pracy w Polsce?
  • Jak firmy reagują na popełnianie błędów przez pracowników i co to oznacza dla organizacji?

– Uznanie jest bardzo ważnym aspektem motywacji – podkreśla Paweł Korzyński, profesor Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ALK. Zaznacza, że to m.in. od doceniania pracowników zależy ich poziom zaangażowania i dobrostanu. Konkretnie zależy on od równowagi między wymaganiami (obciążeniem obowiązkami, presją, stresem) a zasobami (np. uznaniem, wsparciem i autonomią), które pomagają te wymagania zrównoważyć i motywują do działania – wyjaśnia prof. Korzyński, komentując raport firmy Staffly na temat równości szans na polskim rynku pracy.

Według raportu, który podsumowuje wyniki niedawnego badania ponad 800 osób  (pracowników, kandydatów do pracy, rekruterów i szefów firm), z tą równością nie jest u nas najlepiej. Widać to choćby po asymetrii w poczuciu bycia docenianym.

Foto: Staffly

Łatwiej docenić menedżera

Podczas gdy większość, bo niemal siedmiu na dziesięciu top menedżerów uważa, że ich wkład w dobrobyt firmy jest doceniany często i bardzo często, to wśród pracowników takie poczucie ma niespełna 45 proc. badanych. (Co piąty miewa je czasami).

Jak zauważa Paweł Korzyński, taki rozdźwięk w odczuciach sprawia, że podczas gdy pracownicy niższych szczebli mogą doświadczać braku sprawczości i sprawiedliwości proceduralnej, to wyższa kadra menedżerska może zaniżać skalę problemu.

Opinie pracowników w sondażu Staffly pokrywają się mniej więcej z wynikami badania firmy doradczej Mercer, które w ubiegłym roku objęło ponad 100 tys. pracowników z 70 firm nad Wisłą. Jak zaznacza Magdalena Kustra-Olszewska, starszy konsultant w Mercer Polska, po raz pierwszy odsetek pracowników w Polsce, którzy czują się docenieni pozafinansowo przekroczył 50 proc. (wyniósł 51 proc.). Tym samym osiągnęliśmy europejski poziom satysfakcji z tego aspektu. Z badania wynika jednak, że na ten wynik zapracował znaczny wzrost poczucia docenienia u najstarszych pracowników (pokolenie baby boomers), podczas gdy coraz mniej doceniane czują się najmłodsze osoby z pokolenia Z .

– Gdy ludzie w twojej organizacji nie czują się doceniani, płacisz za to konkretną cenę: wyższą rotację, niższą produktywność, słabsze wyniki finansowe – podkreśla Damian Wójcikiewicz, współzałożyciel i wiceprezes Staffly.

Lepiej ukryć datę urodzenia

Raport zwraca też uwagę na problem związany z brakiem równości szans – 49 proc. respondentów osobiście doświadczyło dyskryminacji na rynku pracy (w miejscu pracy lub podczas rekrutacji). Najczęściej powodem był wiek   –    wskazywany szczególnie przez osoby, które są młodsze lub starsze niż średnia wieku w danej branży.

Problem dyskryminacji ze względu na wiek – odczuwany zwłaszcza podczas poszukiwania pracy – wskazała ponad połowa kobiet i dwie piąte mężczyzn. Jak zaznacza Filip Sobel, współzałożyciel i prezes Staffly, dyskryminację ze względu na wiek wyjątkowo wyraźnie widzą rekruterzy i pracownicy HR. (Prawie połowa badanych z tej grupy dostrzega ją często i bardzo często). Mają więc świadomość, że data urodzenia potrafi nieświadomie wpływać na ocenę kandydatów, nawet jeśli nikt wprost tego nie przyzna.

Spora część kandydatów i pracowników czuje się też dyskryminowana ze względu na płeć. Wprawdzie to uprzedzenie dotyka najczęściej kobiety (odczuwa je ponad połowa z badanych pań, przy czym co trzecia często i bardzo często), lecz o podobnych doświadczeniach mówi też co piąty z ankietowanych mężczyzn.

Przeszkodą ograniczającą równość szans na rynku pracy może być też pochodzenie, wygląd czy akcent (dotyczy to głównie cudzoziemców). Prawie 31 proc. badanych uważa, że pochodzenie z mniejszej miejscowości zamyka im zawodowe drzwi. Co trzeci z pracowników i kandydatów do pracy doświadczył też dyskryminacji ze względu na swój wygląd lub sposób ubierania się, a niewiele mniejsza grupa (prawie 30 proc.) odczuła to w związku ze swoim statusem cywilnym lub sytuacją rodzinną.

Nauka na błędach

Problemy z równością płci widać także w badaniu Mercer. Magdalena Kustra-Olszewska zwraca uwagę, że kobiety wyraźnie gorzej oceniają kwestię spójnego i sprawiedliwego traktowania. Rzadziej niż mężczyźni podkreślają szacunek i zaufanie w swej firmie i gorzej radzą sobie ze stresem. Z kolei lepiej niż panowie dostrzegają szanse na rozwój kariery dla osób osiągających ponadprzeciętne wyniki.

Ponadprzeciętne wyniki to czasem także większe ryzyko błędów, które – jak pokazało badanie Staffly – nie zawsze są tolerowane w firmach.

Większość, bo ponad dwie trzecie, pracowników uważa, że organizacja wybaczyłaby im uczciwy błąd (popełniony w dobrej wierze), ale prawie 30 proc. nie liczy na taką wyrozumiałość wcale lub rzadko.

Praca zatrudnienie Rynek pracy HR rekrutacja

– Uznanie jest bardzo ważnym aspektem motywacji – podkreśla Paweł Korzyński, profesor Akademii Leona Koźmińskiego i kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi w ALK. Zaznacza, że to m.in. od doceniania pracowników zależy ich poziom zaangażowania i dobrostanu. Konkretnie zależy on od równowagi między wymaganiami (obciążeniem obowiązkami, presją, stresem) a zasobami (np. uznaniem, wsparciem i autonomią), które pomagają te wymagania zrównoważyć i motywują do działania – wyjaśnia prof. Korzyński, komentując raport firmy Staffly na temat równości szans na polskim rynku pracy.

