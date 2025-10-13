Jak zauważa Paweł Korzyński, taki rozdźwięk w odczuciach sprawia, że podczas gdy pracownicy niższych szczebli mogą doświadczać braku sprawczości i sprawiedliwości proceduralnej, to wyższa kadra menedżerska może zaniżać skalę problemu.

Opinie pracowników w sondażu Staffly pokrywają się mniej więcej z wynikami badania firmy doradczej Mercer, które w ubiegłym roku objęło ponad 100 tys. pracowników z 70 firm nad Wisłą. Jak zaznacza Magdalena Kustra-Olszewska, starszy konsultant w Mercer Polska, po raz pierwszy odsetek pracowników w Polsce, którzy czują się docenieni pozafinansowo przekroczył 50 proc. (wyniósł 51 proc.). Tym samym osiągnęliśmy europejski poziom satysfakcji z tego aspektu. Z badania wynika jednak, że na ten wynik zapracował znaczny wzrost poczucia docenienia u najstarszych pracowników (pokolenie baby boomers), podczas gdy coraz mniej doceniane czują się najmłodsze osoby z pokolenia Z .

– Gdy ludzie w twojej organizacji nie czują się doceniani, płacisz za to konkretną cenę: wyższą rotację, niższą produktywność, słabsze wyniki finansowe – podkreśla Damian Wójcikiewicz, współzałożyciel i wiceprezes Staffly.

Lepiej ukryć datę urodzenia

Raport zwraca też uwagę na problem związany z brakiem równości szans – 49 proc. respondentów osobiście doświadczyło dyskryminacji na rynku pracy (w miejscu pracy lub podczas rekrutacji). Najczęściej powodem był wiek – wskazywany szczególnie przez osoby, które są młodsze lub starsze niż średnia wieku w danej branży.

Problem dyskryminacji ze względu na wiek – odczuwany zwłaszcza podczas poszukiwania pracy – wskazała ponad połowa kobiet i dwie piąte mężczyzn. Jak zaznacza Filip Sobel, współzałożyciel i prezes Staffly, dyskryminację ze względu na wiek wyjątkowo wyraźnie widzą rekruterzy i pracownicy HR. (Prawie połowa badanych z tej grupy dostrzega ją często i bardzo często). Mają więc świadomość, że data urodzenia potrafi nieświadomie wpływać na ocenę kandydatów, nawet jeśli nikt wprost tego nie przyzna.

Spora część kandydatów i pracowników czuje się też dyskryminowana ze względu na płeć. Wprawdzie to uprzedzenie dotyka najczęściej kobiety (odczuwa je ponad połowa z badanych pań, przy czym co trzecia często i bardzo często), lecz o podobnych doświadczeniach mówi też co piąty z ankietowanych mężczyzn.