Generacja Z przyprawia sklepy o ból głowy

Najmłodsi konsumenci coraz częściej traktują wyjście do sklepu jako rozrywkę i spotkanie towarzyskie, a nie zakupy. Chętnie chcą też korzystać z narzędzi opartych o AI i inaczej rozumieją luksus.

Publikacja: 14.10.2025 14:26

Generacja Z przyprawia sklepy o ból głowy

Foto: Adobestock

Piotr Mazurkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe funkcje pełnią sklepy dla pokolenia Z?
  • W jaki sposób technologia, zwłaszcza AI, wpływa na zakupy młodszych konsumentów?
  • Jakie preferencje zakupowe mają młodzi w kontekście zakupów online?
  • Jak zachowania zakupowe młodszych pokoleń różnią się od starszych generacji?

Sprzedawcy detaliczni działający zarówno w kanale stacjonarnym, jak i w e-commerce muszą dostosować się do zmieniających się preferencji klientów. Technologia – a zwłaszcza sztuczna inteligencja – odgrywa dziś kluczową rolę w kształtowaniu zakupów konsumentów – wynika z raportu BCG oraz Vogue.

Młodsi konsumenci traktują zakupy odzieży jako formę rozrywki. Dla pokolenia Z rówieśnicy i influencerzy mają większe znaczenie niż jakikolwiek kanał reklamowy: 41 proc. deklaruje, że rekomendacja znajomego silnie wpływa na ich decyzje zakupowe. W przypadku starszych generacji ten wpływ jest znikomy.

Do sklepu z kolegami

Chociaż wizyty w sklepach przedstawicielom wszystkich generacji kojarzą się głównie z zakupami, to dla pokolenia Alfa i pokolenia Z są one również rozrywką. Analiza BCG pokazuje, że 25 proc. osób w wieku 10-15 lat odwiedza sklepy tylko dla zabawy i traktuje to jako wyjście towarzyskie. 30 proc. osób w wieku 16-30 lat również zadeklarowało w badaniu wizyty dla rozrywki, a 36 proc. traktuje wyjście do sklepu jako wydarzenie towarzyskie. Dla porównania: odsetek ten wynosi poniżej 20 proc. wśród osób ze starszych grup wiekowych.

Czytaj więcej

Polacy gruntownie przygotowują się do zakupów. Najpierw sprawdzą ceny w internecie
Handel
Polacy gruntownie przygotowują się do zakupów. Najpierw sprawdzą ceny w internecie
Zmiana motywacji przekłada się na zmianę zachowania. Młodsze pokolenia najczęściej robią zakupy z przyjaciółmi i rodziną, podczas gdy milenialsi i starsze pokolenia wolą robić zakupy w samotności. Młodsi konsumenci częściej opierają swoje zakupy modowe na rekomendacjach osób, którym ufają, co podkreśla rolę zaufanych relacji w kształtowaniu decyzji zakupowych. 41 proc. przedstawicieli pokolenia Z twierdzi, że rekomendacja znajomego znacząco zwiększa prawdopodobieństwo zakupu. Dla porównania, rekomendacja znajomego nie miała praktycznie żadnego znaczenia dla pokolenia wyżu demograficznego.

AI na pomoc w zakupach

Wraz z rozwojem modeli generatywnych i wyszukiwania konwersacyjnego, kupujący korzystają z czatów opartych na LLM, aby przeglądać, porównywać i wybierać produkty. Już 52 proc. przedstawicieli pokolenia Z i 46 proc. milenialsów wykorzystało lub planuje wykorzystać sztuczną inteligencję generatywną w ramach swoich zakupów. Do tej grupy dołączają nawet starsze pokolenia: 34 proc. przedstawicieli generacji X i 24 proc. pokolenia wyżu demograficznego deklaruje to samo. Spośród tych, którzy wypróbowali narzędzia GenAI, 80 proc. określa to doświadczenie jako pomocne, co wskazuje na jego rosnący wpływ na decyzje zakupowe.

Podczas gdy 58 proc. kupujących w wieku 61-79 lat i 52 proc. w wieku 31-44 lat wybiera zakupy online głównie po to, by porównywać ceny, młodsi konsumenci wydają się stosować inne podejście. Około połowy osób w wieku 16-30 lat priorytetowo traktuje lepszy wybór produktów i twierdzi, że woli unikać zatłoczonych przestrzeni, co sugeruje rosnące preferencje co do wygody i komfortu nad uzyskaniem najniższej ceny.

Marki nadal ważne 

Badania BCG dotyczące pokolenia Z wskazują, że młodsi konsumenci coraz bardziej dbają o to, jak postrzegają markę, niż o znalezienie świetnej oferty. Niemniej jednak relacja między konsumentami z pokolenia Z a cenami jest skomplikowana. Młodzi klienci często mają niskie dochody rozporządzalne, częściej też kupują odzież w promocjach niż inne grupy – w ich wypadku mówi tak 54 proc. w porównaniu z 48 proc. u pozostałych. Jednocześnie 29 proc. deklaruje, że dokonałoby zakupu bez zniżki, w porównaniu z zaledwie 13 proc. przedstawicieli innych pokoleń.

Najnowsze badania nastrojów konsumentów przeprowadzone przez BCG pokazują również, że pesymizm konsumentów rośnie w całej Europie, a odzież jest jedną z kategorii, w przypadku której spodziewany jest największy spadek pod względem zmiany wydatków netto w ciągu najbliższych 6 miesięcy – to aż 20 pkt. proc. Chociaż wygoda i komfort są ważne dla młodszych konsumentów, to cena nadal jest kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje zakupowe.

Impulsywne zakupy „prezentów”

Dodatkowo prawie połowa pokolenia Z pozwala sobie na „zakup prezentu” przynajmniej raz w miesiącu, w porównaniu z 43 proc. milenialsów i zaledwie 34 proc. pokolenia X. Ich zakupy są impulsywne, napędzane przez społeczność i podążające za trendami, podczas gdy starsze pokolenia cenią sobie przejrzystość, niezależność i dziedzictwo marki. Personalizacja przyspiesza ten podział: sprzedawcy detaliczni, którzy ją opanują, rosną o 10 pkt. proc. szybciej niż ich rówieśnicy, którzy w tej dziedzinie pozostają w tyle.

Pokolenie Z redefiniuje również luksus w modzie, przechodząc na second-hand jako bardziej przystępny cenowo kanał zakupu luksusowej odzieży. 31 proc. przedstawicieli tego pokolenia przyznaje się do zakupu, a 44 proc. do odsprzedaży używanych przedmiotów.

Źródło: rp.pl

