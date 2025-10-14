Aktualizacja: 14.10.2025 05:55 Publikacja: 14.10.2025 04:21
Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii przyznano Amerykaninowi pochodzenia izraelskiego Joelowi Mokyrowi, Francuzowi Philippe'owi Aghionowi i Kanadyjczykowi Peterowi Howittowi za badania nad wpływem technologii na zrównoważony wzrost gospodarczy.
Joel Mokyr z amerykańskiego Northwestern University został nagrodzony za „zidentyfikowanie warunków niezbędnych do trwałego wzrostu gospodarczego poprzez postęp technologiczny”. Philippe Aghion, związany m.in. z paryskim Collège de France i London School of Economics, oraz Peter Howitt z amerykańskiego Brown University zostali natomiast wyróżnieni za „teorię trwałego wzrostu gospodarczego poprzez twórczą destrukcję”.
Owa „twórcza destrukcja” to proces, w ramach którego powstają nowe, bardziej efektywne struktury w gospodarce, a nowi gracze zdobywają pozycję liderów biznesu kosztem spółek, które radzą sobie gorzej z postępem technologicznym. W ciągu ostatnich kilkunastu lat widzieliśmy coś takiego w USA, gdzie powstały giganty cyfrowe dyktujące reguły gry w globalnym internecie. Przykładem tego procesu był również rozwój spółki Tesla czy też chińskich producentów samochodów, któremu towarzyszył kryzys dotykający branżę motoryzacyjną Niemiec.
„Kreatywna destrukcja” na gigantyczną skalę może się również wiązać z rozwojem technologii sztucznej inteligencji. Tak się akurat złożyło, że w badaniach nad nią przodują Amerykanie i Chińczycy. A Europa? No cóż, na własne życzenie może być stroną poddaną „kreatywnej destrukcji”, na której skorzystają koncerny z USA i Państwa Środka.
Innowacje nie są mocną stroną Unii Europejskiej. Owszem, chwali się ona odkryciem Ozempicu, leku na szybkie odchudzanie, wynalezionego przez duńską spółkę farmaceutyczną. To jednak za mało. Można bowiem odnieść wrażenie, że Europa Zachodnia przespała szanse związane z rewolucją cyfrową. Nie dorobiła się bowiem żadnego giganta internetowego. O zapóźnieniach w europejskich innowacjach szeroko rozpisują się nie tylko eurosceptycy. Robił to również w swoim raporcie o konkurencyjności Mario Draghi, były prezes Europejskiego Banku Centralnego. Jego sprawozdanie wywołało jednak bardzo ograniczoną dyskusję w Europie.
Unijne elity wolą trwać w samozadowoleniu, nad tym, że państwa UE „zbawiają resztę świata”, realizując bardzo ambitne cele klimatyczne. Mało się zastanawiają nad tym, jak zapewnić energię potrzebną do zasilania baz danych i całej infrastruktury obsługującej sztuczną inteligencję. Z powodów „ekologicznych” zablokowano w dużej części Europy wydobycie gazu łupkowego, a w Niemczech ponad dekadę temu Angela Merkel zainicjowała proces likwidacji elektrowni atomowych. Przy drogiej energii oraz przeregulowanej gospodarce perspektywy dla europejskich innowacji nie wyglądają pozytywnie. Być może Europę czeka tylko powielanie tego, co inni już wymyślili i ponowne odkrywanie zapomnianych technologii.
