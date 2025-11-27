Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Witold M. Orłowski: Wyścig Rosji z czasem

Rosja rzuca dziś na stół wszystkie posiadane atuty, żeby szybko zakończyć wojnę.

Publikacja: 27.11.2025 04:20

Witold M. Orłowski: Wyścig Rosji z czasem

Foto: Photo by ALEXANDER KAZAKOV / POOL / AFP

Witold M. Orłowski

Nie wierzę w informacje, które nie są zdementowane, twierdził książę Gorczakow, błyskotliwy dyplomata i (jak można sądzić) dobry znawca swojego kraju. Kiedy więc słyszymy zarówno od moskiewskich propagandzistów, jak i od najwierniejszych przyjaciół Kremla w Europie, że zachodnie sankcje w ogóle nie działają, rosyjska gospodarka ma się wręcz znakomicie, a kraj może jeszcze latami prowadzić wojnę, mamy niechybny dowód na to, że koszty wojny zaczynają być dla Rosji trudnym do udźwignięcia ciężarem.

Jak się wydaje, w ostatnich tygodniach Rosja rzuca na szalę wszystkie posiadane atuty – tysiące posyłanych na śmierć żołnierzy, setki przekupionych europejskich polityków, miliony kłamliwych postów zalewających internet, wszystkie budowane przez lata wpływy w Waszyngtonie – po to, by osiągnąć zwycięstwo, którego nie udało się wywalczyć na polu walki. Napisana według życzeń Moskwy amerykańska propozycja pokojowa jest pewnie listą maksymalnych żądań, na których pełną realizację nikt na Kremlu dziś nie liczy. Byłby to jednak punkt wyjścia do narzucenia niezwykle ciężkich warunków pokoju, dających nadzieję na to, że za kilka lat osłabioną Ukrainę da się w całości zmienić w rosyjskiego satelitę. Po latach bezowocnych wysiłków zbrojnych Rosja wydaje się dziś gotowa na użycie wszystkich posiadanych środków, by szybko i zwycięsko zakończyć wojnę. Skąd ta determinacja?

Odpowiedź zapewne kryje się w rosyjskiej gospodarce. Teoretycznie liczby nie wskazują na jakieś dramatyczne problemy. Wzrost PKB, ujemny w 2022 r. i 4-procentowy w latach 2023 i 2024 obecnie spowalnia w okolice zera, ale cały czas raportowany PKB jest nieco wyższy niż przed wojną. Odłóżmy już na bok pytanie o wiarygodność rosyjskich statystyk (dlaczego w kraju, w którym propaganda na okrągło kłamie, akurat dane o wzroście PKB lub stopie inflacji miałyby być uczciwe?), choć oczywiście ciśnie się na usta pytanie, jakim sposobem PKB jest wyższy, skoro produkcja ropy naftowej i gazu (dwóch produktów, na których opiera się gospodarka) jest dziś o 10 proc. niższa, niż była przed 2020 r.?

Inną sprawą jest natomiast to, jak ten PKB jest dzielony. Według oficjalnych danych udział wydatków wojskowych w PKB wzrósł z 4 do 6,3 proc. PKB, a już to wystarczy, aby ograniczyć pozostałe wydatki (prywatne spożycie i inwestycje). Jeśli oczywiście wydatki powiązane z wojną nie są znacznie wyższe, bo wówczas konsekwencje byłyby cięższe.

Dochodzi do tego spadek cen ropy naftowej (głównego źródła dochodów), częściowo wynikający z trendów globalnych, częściowo wymuszony zachodnimi sankcjami. Szacuje się, że spadek dochodów z produkcji ropy sięga w tym roku 35 proc. wobec roku 2024. W efekcie tego, mimo pierwszych od lat podwyżek podatków, budżet rosyjski zaczyna trzeszczeć.

Reklama
Reklama

No i wreszcie z czasem muszą pokazać się koszty gospodarcze strat ludzkich. Według brytyjskich ocen liczba zabitych na froncie Rosjan może już przekraczać 300 tys. (podobną liczbę żołnierzy straciła Wielka Brytania w czasie II wojny światowej), rannych zostało dwa razy tyle. Choćby nie wiadomo jak chronić mieszkańców Moskwy i Petersburga przed efektami wojny, tak ogromnych strat ludzkich nie da się zamieść pod dywan.

Wygląda więc na to, że Rosja ściga się z czasem. Choćby nie wiadomo, co mówiła kremlowska propaganda, coraz więcej Rosjan zaczyna boleśnie odczuwać koszty wojny. Nic dziwnego, że Putin rzuca dziś na stół wszystkie atuty, byle szybko zakończyć wojnę i móc ogłosić swoim rodakom pełne zwycięstwo.

CV

Witold M. Orłowski

główny doradca ekonomiczny PwC w Polsce, wykładowca Politechniki Warszawskiej

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina

Nie wierzę w informacje, które nie są zdementowane, twierdził książę Gorczakow, błyskotliwy dyplomata i (jak można sądzić) dobry znawca swojego kraju. Kiedy więc słyszymy zarówno od moskiewskich propagandzistów, jak i od najwierniejszych przyjaciół Kremla w Europie, że zachodnie sankcje w ogóle nie działają, rosyjska gospodarka ma się wręcz znakomicie, a kraj może jeszcze latami prowadzić wojnę, mamy niechybny dowód na to, że koszty wojny zaczynają być dla Rosji trudnym do udźwignięcia ciężarem.

Pozostało jeszcze 86% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Złoto dla tych, którzy docenią silversów
Opinie Ekonomiczne
Złoto dla tych, którzy docenią silversów
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Materiał Promocyjny
Kiedy obawy rosną, liczy się realne wsparcie
Banki spółdzielcze mogłyby sfinansować budowę ok. 2 tys. biogazowni o średniej mocy elektrycznej 0,8
Opinie Ekonomiczne
Jak zbudować energetykę rozproszoną w Polsce
Prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński
Opinie Ekonomiczne
Prof. Koźmiński: Inżynierowie chaosu
Francuscy rolnicy demonstrują przeciwko umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Amer
Opinie Ekonomiczne
Paweł Rożyński: Mercosur, czyli jak zamienić strach na szansę
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Panorama centrum Warszawy
Opinie Ekonomiczne
Krzysztof Adam Kowalczyk: Sowiecki słoń w sercu Warszawy
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama