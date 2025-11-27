– Wszyscy rozumiemy, że po tysiącu lat schizmy rany są tak głębokie, że ich zaleczenie nie będzie łatwe. Niektórym się wydaje, że zbliżenie jest niemożliwe. (…) Ale mamy obowiązek, by dążyć do ich zaleczenia – powiedział kilka dni temu patriarcha, spytany przez dziennikarzy greckiego dziennika „Kathimerini”, czy spotkanie z papieżem Leonem XIV ma oznaczać, że zjednoczenie podzielonych chrześcijan jest możliwe.

Papież nazwał piątkowe spotkanie „wyjątkową okazją do promowania jedności wszystkich chrześcijan”. – Jedność w wierze może być źródłem pokoju dla całego świata – podkreślił kilka dni przed rozpoczęciem pielgrzymki.

Dialog z Watykanem nie dotyczy całego prawosławia. Największa Cerkiew, rosyjska, jest w konflikcie z patriarchatem ekumenicznym Konstantynopola – m.in. w sprawie Ukrainy. .

Turcja. Tolerancja i teorie spiskowe

W 85-milionowej Turcji chrześcijanie to malutka społeczność (według różnych danych od 180 tys. do 370 tys.) w muzułmańskim otoczeniu. Na razie o rozpoczynającej się w czwartek po południu wizycie Leona XIV prawie wcale się nie mówi. – Jest wiele wydarzeń skupiających uwagę tureckiej opinii publicznej od procesu pokojowego z Kurdami po Gazę i Ukrainę. Prezydent Erdogan [spotyka się z papieżem w czwartek po południu – red.] nie chce uczynić z niej kluczowego tematu, przynajmniej przed rozpoczęciem – mówi „Rzeczpospolitej” Özgür Ünlühisarcikli, dyrektor ankarskiego oddziału think tanku German Marshall Fund.

Jak tureccy muzułmanie podchodzą do tego, że w ich kraju dojdzie do świętowania pod hasłem jedności chrześcijan? – To będzie dowód tolerancji religijnej Turcji, potwierdzenie, że w historii Anatolia była domem różnych kultur i cywilizacji. Choć zapewne odezwą się i głosiciele teorii spiskowych o próbach utworzenia drugiego Watykanu w Turcji czy o jakichś knowaniach Ameryki. Ale to margines w tureckim społeczeństwie – podkreśla Ünlühisarcikli.