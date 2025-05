Późnym wieczorem udało mi się nawiązać kontakt z jednym z kardynałów. Nie zdradził, bo nie może, jak przebiegało konklawe. Stwierdził jednak, że wszystko odbyło się wedle innego scenariusza niż ten napisany przez media. „Ten naprawdę stworzył Duch Święty, a żadne kalkulacje polityczne nie miały tu najmniejszego znaczenia” – oznajmił.

Jaki będzie pontyfikat Leona XIV, co o nim wiemy?

Leon XIV został wybrany w czwartym głosowaniu – podobnie jak w 2005 roku Benedykt XVI. To zaś oznacza, że medialni faworyci raczej się nie blokowali wzajemnie, a kardynałowie wchodzili do Sykstyny z pewną wizją. To przede wszystkim kontynuacja reform w Kościele rozpoczętych przez papieża Franciszka. Ostrożna, spokojna i wyważona. To troska o nową ewangelizację, ubogich, to działania na rzecz pokoju. To wreszcie likwidacja podziałów w samym Kościele, ale i budowanie mostów – także pomiędzy bogatą Północą a biednym Południem.

Kard. Prevost to „człowiek Franciszka”. To papież Franciszek wynalazł tego najmniej amerykańskiego wśród amerykańskich kardynałów, który całe lata pracował w Peru. Ściągał go do Rzymu i postawił na czele dykasterii odpowiedzialnej za kreowanie biskupów na świecie. W 2023 roku, gdy Prevost obejmował urząd w Kurii Rzymskiej, udzielił wywiadu watykańskim mediom. Niemal z każdego wypowiedzianego zdania „wychodzi” Franciszek. Synodalność, biskup-pasterz (a nie menedżer), większa rola kobiet w Kościele, ewangelizacja, walka z wykorzystywaniem seksualnym małoletnich, ubodzy i wykluczeni.

@rzeczpospolita.dziennik Robert Prevost nowym papieżem. Przybrał imię Leon XIV Kim jest nowy papież? Robert Prevost to amerykański duchowny rzymskokatolicki, augustianin, doktor prawa kanonicznego. Urodził się w Chicago w stanie Illinois w 1955 roku. Prevost uzyskał tytuł licencjata matematyki na Uniwersytecie Villanova w Pensylwanii, a następnie dyplom z teologii w Katolickim Związku Teologicznym w Chicago. Później został wysłany do Rzymu, aby studiować prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu i w czerwcu 1982 roku przyjął święcenia kapłańskie. Później wykładał prawo kanoniczne w seminarium duchownym w Trujillo w Peru. ♬ dźwięk oryginalny - Rzeczpospolita

I tylko Włosi mogą czuć się zawiedzeni

Z drugiej zaś strony (w innych wypowiedziach) krytyka gender i rezerwa wobec osób o innej orientacji seksualnej. Widać więc także myśli Benedykta XVI i Jana Pawła II. Symbolika imienia wskazuje zaś na to, że będzie to także pontyfikat społeczny. I raczej bez rewolucji doktrynalnych.