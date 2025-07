Vann na stanowisku arcybiskupa Walii zastąpi Andrew Johna, który podał się do dymisji w czerwcu po publikacji dwóch wewnętrznych raportów kościelnych w maju, które wzbudzały wątpliwości co do tego, jak zarządzał Kościołem Walii. Raporty nie wskazywały, by arcybiskup John dopuścił się jakiegoś wykroczenia.

– Pierwsza rzecz, jaką muszę zrobić, to zapewnić, by kwestie, które zostały podniesione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, zostały odpowiednio zaadresowane – powiedziała Vann w pierwszym oświadczeniu wydanym po wyborze jej na arcybiskupa.

Poruszenie opinii publicznej wywołały informacje o imprezie w pubie, na którą członkowie chóru wybrali się z duchownymi po koncercie wielkopiątkowym w 2023 roku

Kościół Walii: Dlaczego arcybiskup Andrew John musiał odejść?

W styczniu 2025 roku pojawiły się doniesienia pochodzące od sygnalisty dotyczące nieprawidłowości dotyczących wydatkowania funduszy w katedrze Bangor. Chodziło m.in. o zakup mebli do katedry, który miał pochłonąć 418 tys. funtów.

W raportach, które doprowadziły do dymisji Johna, opisano co najmniej sześć przypadków nadużyć, w tym takich, które są związane z molestowaniem seksualnym. Jedna z nich dotyczyła duchownego, który przygotowywał się do posługi w Walii i zachowywał się niewłaściwie wobec kobiet, zwłaszcza po nadużyciu alkoholu. Dwie z kobiet wniosły oficjalną skargę na duchownego.