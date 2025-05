Sondaż IBRiS: Leon XIV na razie nie pomoże w zakończeniu wojny w Ukrainie

Wybrany w 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej Leon XIV już w pierwszym swoim przesłaniu zaapelował o pokój na świecie. W poprzednią niedzielę – podczas pierwszej modlitwy Regina Caeli – mówił z okna Pałacu Apostolskiego: „Zwracam się do wielkich tego świata, powtarzając wciąż aktualny apel: nigdy więcej wojny. W mym sercu noszę cierpienia ukochanego ludu ukraińskiego. Niech będzie zrobione wszystko, co możliwe, by jak najszybciej nastąpił prawdziwy, sprawiedliwy i trwały pokój, by uwolnieni zostali wszyscy więźniowie, a dzieci mogły wrócić do swych rodzin”.

Pierwsze rozmowy Leona XIV z Ukraińcami

Z kolei w czwartek (15 maja) Leon XIV przyjął na jednej z pierwszych prywatnych audiencji przyjął arcybiskupa większego kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Hierarcha dziękował papieżowi za wsparcie dla Ukrainy i mówił, że jest ono „prawdziwym duchowym balsamem dla zranionej duszy narodu ukraińskiego”. Stwierdził, że apele papieża o pokój w Ukrainie „zachowują nas w pamięci społeczności międzynarodowej i nadają nam imię, którego chcą nas pozbawić i zaprzeczyć naszemu prawu do istnienia”.

Wyborcy obozu rządzącego nie wierzą w moc sprawczą Leona XIV

Czy Leon XIV może przyczynić się do tego, że w Ukrainie nastanie pokój? Takie pytanie IBRiS zadał respondentom tuż po wyborze papieża, ale jeszcze przed jego apelem o pokój w Ukrainie oraz wspomnianymi wyżej rozmowami. W to, że amerykański papież może odegrać jakąś znaczącą rolę w procesie pokojowym za naszą wschodnią granicą wierzy obecnie 31,1 proc. badanych. Nieco większy odsetek respondentów (33,6 proc.) uważa, że Leon XIV nie przyczyni się do zakończenia wojny. Największa część ankietowanych – 35,3 proc. – odpowiada, że po prostu nie wie. – I taka odpowiedź w zasadzie nie powinna dziwić. Papież jest jeszcze osobą nieznaną. Stąd powściągliwość badanych – mówi Marcin Duma, szef IBRiS.