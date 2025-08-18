Skuteczne zarządzanie kryzysem wymaga współpracy międzynarodowej, szybkiego działania oraz trwałych mechanizmów koordynacji pomocy. Tymczasem systemy reagowania są przeciążone, a potrzeby humanitarne – rekordowo wysokie. W wielu regionach świata brakuje zasobów i struktur, które umożliwiałyby natychmiastową reakcję na pojawiające się zagrożenia. Niezbędne staje się także lepsze wykorzystanie technologii, takich jak analiza danych czy AI, które mogą wspierać prognozowanie i planowanie działań. Tylko kompleksowe podejście, łączące prewencję, szybkie reagowanie i długoterminowe wsparcie, może realnie zmniejszyć skalę ludzkiego cierpienia. Jakie strategie i narzędzia pozwolą nam skuteczniej zarządzać kryzysami i ograniczyć ich skutki?

Udział w panelu zapowiedzieli: Katarzyna Mikołajczyk, dyrektor generalna, Polski Czerwony Krzyż; Katerina Takovska, dyrektor regionalna na Europę, Bliski Wschód i Afrykę Północną, Direct Relief z USA; Miklós Pusztai, wicedyrektor generalny, Hungary Helps z Węgier; Laurynas Šedvydis, przewodniczący Komisji ds. Praw Człowieka, Seimas, Litwa; Dobrosława Gogłoza, CEO, Pomagam.pl; Kendall Silwonuk, International Mine Action Fellow, Legacies of War z USA; Oksana Kuiantseva, członek zarządu, Wschód SOS z Ukrainy.

XXXIV Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się 2 września. Pierwszym wydarzeniem konferencji będzie prezentacja „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego”. Raport jest jednym z najbardziej wpływowych opracowań, analizującym kluczowe wyzwania społeczno-gospodarcze Europy Środkowo-Wschodniej.

