Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Bogusław Chrabota: Nowa Jałta, a sprawa polska. Mamy jeszcze czas, by się przeciwstawić

W twardych realiach geopolityki nie liczą się osobiste sympatie liderów, tylko twarde fakty. Zdjęcie z Donaldem Trumpem nie pomoże. Trzeba konsekwentnie robić swoje.

Publikacja: 17.08.2025 17:20

Bogusław Chrabota: Nowa Jałta, a sprawa polska. Mamy jeszcze czas, by się przeciwstawić

Foto: REUTERS/Jeenah Moon

Bogusław Chrabota

Mieliśmy wielu przyjaciół w anglosaskiej polityce. Niektórych niewątpliwie szczerych. Winston Churchill w przemówieniu radiowym wygłoszonym 1 października 1939 roku wieszczył: „Polska raz jeszcze została podbita przez dwa z trójki państw, które choć trzymały ją w swoim jarzmie przez 150 lat, i tak nie były w stanie złamać jej ducha. Bohaterska obrona Warszawy stanowi dowód, że dusza Polski jest niezniszczalna i że wkrótce wynurzy się znowu jak skała, którą odmęty jedynie na czas jakiś przykryć mogą”. Rzecz jasna nie wspomniał przy okazji, że jego własny rząd nawet palcem nie kiwnął, żeby wywiązać się z zobowiązań sojuszniczych, czyli wesprzeć walczącą we wrześniu 1939 roku Polskę.

Rosja zawsze realizowała swoją politykę metodą faktów dokonanych. Nie inaczej jest teraz

Ten sam polityk, który zwykł wyrażać się o polskim wojsku w najwyższych superlatywach, 5 marca 1945 roku w liście do szefa brytyjskiego MSZ pisał: „Zamierzam bić się do końca o wolną Polskę, do której polscy żołnierze, walczący teraz wspólnie z nami, chętnie by wrócili”. Wzniosłe słowa i jeszcze wznioślejsze intencje. Cóż, mimo jednych i drugich, podzielanych zresztą przez Roosevelta, a później Trumana, wszyscy dali się ograć krwawemu carowi ze wschodu, Józefowi Stalinowi.

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Odbędzie się kolejne spotkanie ws. wojny na Ukrainie. Kto weźmie w nim udział?

Gdy z uwagą czyta się historię kształtowania się po wojnie fundamentów nowego politycznego ładu, widać, jak dobre intencje ustępują powoli twardym realiom. Rosja realizuje swoją politykę metodą faktów dokonanych, a sojusznicy z Zachodu się dziwią. I godzą, w imię kategorii dla nich najważniejszej, politycznego realizmu. Dziś, kiedy widzi się polityczne manewry na linii Putin – Trump trudno nie mieć poczucia gorzkiego déjà vu. Amerykański prezydent ściskający dłoń zbrodniarza z Kremla. Czyż to nie reminiscencja serdeczności między liderami USA, Wielkiej Brytanii i Stalinem w Jałcie? Wtedy też miało być pięknie; chodziło o szybkie dokończenie wojny, by nie ginęło więcej ludzi.

Spotkanie na Alasce okrzyknięto nową Jałtą, ale mamy jeszcze czas, by się przeciwstawić

Wiem, że historyczne analogie są ryzykowne, ale kiedy słyszę o furiackim ataku Rosjan na Pokrowsk dzień po „znacznym postępie” w kierunku osiągnięcia pokoju, jaki ogłosił  w Anchorage prezydent USA Donald Trump, to w gardle dławię gorzki śmiech i boję się, czy szanujący Polaków prezydent USA nie dał się ograć jak dziecko. Wielu nie ma w tej kwestii wątpliwości; spotkanie na Alasce już nazwano „nową Jałtą”, ja uważam, że nie jest za późno, i mamy dostatecznie dużo siły, by się postawić. Słowa Putina o tym, że ma nadzieję, iż Europa nie uzna planów porozumienia jako prowokacji – są jednoznaczne. Mamy jeszcze odrobinę czasu, by się wzmocnić, wzmocnić NATO, wykazać determinację, mimo otaczającego nas klimatu zdrady. Bo zdrada Ukrainy, to również zdrada Polski i całego regionu Europy Środkowej.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Jak Radosław Sikorski ocenia spotkanie Putin-Trump? Jest komentarz szefa MSZ
Polityka
Jak Radosław Sikorski ocenia spotkanie Putin-Trump? Jest komentarz szefa MSZ

W kwestiach polskich nie można teraz zejść ze ścieżki szybkiego wzmacniania potencjału własnej obronności oraz aktywnego działania na rzecz europejskiej jedności w obronie Kijowa. To moment, kiedy historia testuje naszą lojalność i nasz rozsądek i na nowo precyzuje granice definicji racji stanu. To czas na polityczną jedność, której nie powinny rozbijać iluzje o jakiejś szczególnej relacji z Donaldem Trumpem. I zdjęcie z amerykańskim prezydentem w Białym Domu. Pamiętajmy: Churchill też był przyjacielem Polaków, ale niewiele to dało. Ugiął się pod presją faktów. Wygrała geopolityka. Z Donaldem Trumpem może być podobnie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Ukraina Alaska Osoby Władimir Putin Donald Trump

Mieliśmy wielu przyjaciół w anglosaskiej polityce. Niektórych niewątpliwie szczerych. Winston Churchill w przemówieniu radiowym wygłoszonym 1 października 1939 roku wieszczył: „Polska raz jeszcze została podbita przez dwa z trójki państw, które choć trzymały ją w swoim jarzmie przez 150 lat, i tak nie były w stanie złamać jej ducha. Bohaterska obrona Warszawy stanowi dowód, że dusza Polski jest niezniszczalna i że wkrótce wynurzy się znowu jak skała, którą odmęty jedynie na czas jakiś przykryć mogą”. Rzecz jasna nie wspomniał przy okazji, że jego własny rząd nawet palcem nie kiwnął, żeby wywiązać się z zobowiązań sojuszniczych, czyli wesprzeć walczącą we wrześniu 1939 roku Polskę.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Donald Trump
Komentarze
Jerzy Haszczyński: Sojusz Trump-Putin. Do jakich nacisków może się posunąć amerykański prezydent?
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Prezydent RP Karol Nawrocki i premier Donald Tusk
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Karol Nawrocki z prezentem od Donalda Trumpa. Donald Tusk musi się cofnąć
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Komentarze
Robert Gwiazdowski: Aferka KPO. Czy wystarczy nie defraudować?
Prezydent RP Karol Nawrocki i kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Komentarze
Jędrzej Bielecki: Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem dzięki kanclerzowi Niemiec
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Prezydent USA Donald Trump i prezydent RP Karol Nawrocki
Komentarze
Michał Płociński: Karol Nawrocki szybko przejął kontakty z Donaldem Trumpem. Uznał, że wóz albo przewóz
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Materiał Promocyjny
Berlingo Van od 69 900 zł netto! Do tego do 4 lat przedłużonej ochrony
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie