Choć amerykański prezydent nie ujawnił żadnych szczegółów, do sprawy odniósł się także Steve Witkoff, doradca Trumpa do spraw Bliskiego Wschodu.

Witkoff o rozmowach z Rosją: Osiągnęliśmy porozumienie

– Osiągnęliśmy porozumienie (z Rosją red.), że Stany Zjednoczone i inne kraje będą mogły skutecznie zaoferować Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa podobne do tych zawartych w art. 5 NATO – powiedział Witkoff w rozmowie z CNN. Zaznaczył także, że porozumienie nie oznacza, iż Ukraina zostanie przyjęta do NATO.

Polityk ujawnił również, że „zgodzono się w sprawie solidnych gwarancji bezpieczeństwa, które określiłby jako przełomowe”. Odniósł się on w ten sposób do ustaleń z rozmów przywódców Putina i Trumpa, które odbyły się na Alasce. – Nie sądziliśmy, że byliśmy w jakimkolwiek stopniu bliscy zgody na ochronę z tytułu artykułu 5 ze strony Stanów Zjednoczonych – stwierdził, nawiązując do artykułu zobowiązującego NATO do udzielenia pomocy zbrojnej zaatakowanym sojusznikom.

W rozmowie z CNN doradca Trumpa do spraw Bliskiego Wschodu podkreślił także, że „Władimir Putin mówił, że ‚czerwona flaga’ to dla niego przyjęcie Ukrainy do NATO”. – Rozmawialiśmy więc, zakładając, że tak będzie, że Ukraińcy mogą się na to zgodzić i mogą z tym żyć, a wszystko będzie zależało od tego, z czym Ukraińcy będą mogli żyć. Ale – zakładając, że mogą – udało nam się uzyskać następujące ustępstwo, że Stany Zjednoczone mogą zaoferować ochronę podobną do tej przewidzianej w artykule 5 – zaznaczył.