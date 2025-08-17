Czy ktoś z Polski poleci do Waszyngtonu na spotkanie ws. Ukrainy? Jest komentarz

Aktualizacja: 17.08.2025 19:34 Publikacja: 17.08.2025 17:48
Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz
Foto: PAP/Albert Zawada
W poniedziałek Donald Trump spotka się w Waszyngtonie z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydentowi Ukrainy towarzyszyć mają także między innymi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Giorgia Meloni. W mediach spekuluje się, kto podczas spotkania przywódców będzie reprezentował nasz kraj. Głos w tej sprawie zajął rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz zapytany został przez dziennikarzy o to, kto będzie reprezentował Polskę podczas poniedziałkowych rozmów w Waszyngtonie.
Jak przyznał Leśkiewicz, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. – Czy ktokolwiek z ośrodka prezydenckiego, pan prezydent bądź któryś z ministrów pojedzie do Waszyngtonu, to się okaże w ciągu najbliższych godzin – zapewnił.
Głos w sprawie zabrał także rzecznik MSZ Paweł Wroński. - Na razie mamy wypowiedź ze strony Kancelarii Prezydenta, że decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych paru godzin – stwierdził podczas konferencji prasowej.
Wroński zaznaczył także, że „ta kwestia jest tak ważna, że od paru dni tutaj nie ma miejsca na rywalizację”. - Zarówno prezydent, jak i premier współdziałają ze sobą – zapewnił, dodając, że „MSZ jest gotowy udzielić wszelakich informacji, które są potrzebne”.
Już wcześniej portal Politico podał informację o planach, by wizyta prezydenta Ukrainy w Białym Domu odbyła się w szerszym formacie.
Pierwsze od lat spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina rozpoczęło się w piątek po godz. 21.00 czasu polskiego w Anchorage na Alasce. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule jeden na jeden, jednak tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono, że przywódcom USA i Rosji będą towarzyszyć nie tylko tłumacze, ale też sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.
Rozmowy trwały niespełna trzy godziny. Trump i Putin wygłosili oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy. Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.
Donald Trump i Władimir Putin spotkanie określili jako „konstruktywne”, ale po zakończonych rozmowach nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zrelacjonował przebieg szczytu europejskim przywódcom podczas telekonferencji. W rozmowie uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
Foto: PAP
– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – mówił po spotkaniu z Putinem prezydent USA. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – dodał. Z kolei Putin mówił, iż oczekuje, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegł ich też przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja rozumie, że Ukrainie trzeba zapewnić bezpieczeństwo.
W sobotę o wynikach szczytu na Alasce rozmawiała grupa europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk. Politycy ci wydali oświadczenie, w którym napisali, że Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa. „Pragniemy również wyrazić naszą gotowość do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim przy organizacji trójstronnego szczytu wspieranego przez Europę” – czytamy w tekście, podpisanym m.in. przez Tuska, Macrona i Merza.
