Czy ktoś z Polski poleci do Waszyngtonu na spotkanie ws. Ukrainy? Jest komentarz

Z tego artykułu dowiesz się: Kto z Polski może reprezentować kraj na spotkaniu w Waszyngtonie?

Jakie są plany dotyczące formatu wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu?

Jakie znaczenie ma spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce?

Co udział Donalda Tuska i innych europejskich przywódców może oznaczać dla bezpieczeństwa Ukrainy?

Jakie oświadczenia wydali Donald Trump i Władimir Putin po ich spotkaniu?

Jakie dyskusje odbyły się na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?

W poniedziałek Donald Trump spotka się w Waszyngtonie z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydentowi Ukrainy towarzyszyć mają także między innymi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Giorgia Meloni. W mediach spekuluje się, kto podczas spotkania przywódców będzie reprezentował nasz kraj. Głos w tej sprawie zajął rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.

Reklama Reklama

Rzecznik prezydenta mówi o tym, czy ktoś z Polski poleci do Waszyngtonu na spotkanie ws. Ukrainy

Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz zapytany został przez dziennikarzy o to, kto będzie reprezentował Polskę podczas poniedziałkowych rozmów w Waszyngtonie.

Jak przyznał Leśkiewicz, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. – Czy ktokolwiek z ośrodka prezydenckiego, pan prezydent bądź któryś z ministrów pojedzie do Waszyngtonu, to się okaże w ciągu najbliższych godzin – zapewnił.

Podczas poniedziałkowej wizyty u Donalda Trumpa w Waszyngtonie prezydentowi Ukrainy mają towarzyszyć m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Giorgia Meloni. W niedzielę odbyła się też telekonferencja państw tworzących tzw. koalicję chętnych.