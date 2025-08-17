Rzeczpospolita
Wydarzenia
Czy ktoś z Polski poleci do Waszyngtonu na spotkanie ws. Ukrainy? Jest komentarz

Niebawem okaże się, kto – i czy w ogóle – będzie reprezentował Polskę na spotkaniu Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi liderami. Informacje w tej sprawie przekazał w niedzielę Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta RP.

Aktualizacja: 17.08.2025 19:34 Publikacja: 17.08.2025 17:48

Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz

Rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz

Foto: PAP/Albert Zawada

Ada Michalak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Kto z Polski może reprezentować kraj na spotkaniu w Waszyngtonie?
  • Jakie są plany dotyczące formatu wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu?
  • Jakie znaczenie ma spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce?
  • Co udział Donalda Tuska i innych europejskich przywódców może oznaczać dla bezpieczeństwa Ukrainy?
  • Jakie oświadczenia wydali Donald Trump i Władimir Putin po ich spotkaniu?
  • Jakie dyskusje odbyły się na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy?

W poniedziałek Donald Trump spotka się w Waszyngtonie z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydentowi Ukrainy towarzyszyć mają także między innymi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Giorgia Meloni. W mediach spekuluje się, kto podczas spotkania przywódców będzie reprezentował nasz kraj. Głos w tej sprawie zajął rzecznik prasowy prezydenta RP Rafał Leśkiewicz. 

Rzecznik prezydenta mówi o tym, czy ktoś z Polski poleci do Waszyngtonu na spotkanie ws. Ukrainy

Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz zapytany został przez dziennikarzy o to, kto będzie reprezentował Polskę podczas poniedziałkowych rozmów w Waszyngtonie. 

Jak przyznał Leśkiewicz, decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. – Czy ktokolwiek z ośrodka prezydenckiego, pan prezydent bądź któryś z ministrów pojedzie do Waszyngtonu, to się okaże w ciągu najbliższych godzin – zapewnił. 

Podczas poniedziałkowej wizyty u Donalda Trumpa w Waszyngtonie prezydentowi Ukrainy mają towarzyszyć m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Włoch Giorgia Meloni. W niedzielę odbyła się też telekonferencja państw tworzących tzw. koalicję chętnych.

Rzecznik MSZ: W tak ważnej kwestii nie ma miejsca na rywalizację

Głos w sprawie zabrał także rzecznik MSZ Paweł Wroński. - Na razie mamy wypowiedź ze strony Kancelarii Prezydenta, że decyzja w tej sprawie zapadnie w ciągu najbliższych paru godzin – stwierdził podczas konferencji prasowej. 

Wroński zaznaczył także, że „ta kwestia jest tak ważna, że od paru dni tutaj nie ma miejsca na rywalizację”. - Zarówno prezydent, jak i premier współdziałają ze sobą – zapewnił, dodając, że „MSZ jest gotowy udzielić wszelakich informacji, które są potrzebne”. 

„Wielki postęp ws. Rosji". Donald Trump opublikował nowy komunikat
Konflikty zbrojne
„Wielki postęp ws. Rosji”. Donald Trump opublikował nowy komunikat

Już wcześniej portal Politico podał informację o planach, by wizyta prezydenta Ukrainy w Białym Domu odbyła się w szerszym formacie. 

Spotkanie Putin–Trump na Alasce

Pierwsze od lat spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina rozpoczęło się w piątek po godz. 21.00 czasu polskiego w Anchorage na Alasce. Początkowy plan zakładał rozmowy w formule jeden na jeden, jednak tuż przed rozpoczęciem spotkania ogłoszono, że przywódcom USA i Rosji będą towarzyszyć nie tylko tłumacze, ale też sekretarz stanu Marco Rubio i specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz szef MSZ Siergiej Ławrow i doradca Putina Jurij Uszakow.

Archwalne zdjęcie ze spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem w lutym 2025 roku
Dyplomacja
Zełenski nie będzie sam u Trumpa. Silna delegacja z Europy
Rozmowy trwały niespełna trzy godziny. Trump i Putin wygłosili oświadczenia dla mediów, ale nie odpowiadali na pytania licznie zgromadzonych dziennikarzy. Rozmowy w szerszym formacie odwołano, nie doszło także do zapowiadanego wcześniej wspólnego posiłku obu delegacji.

Donald Trump i Władimir Putin spotkanie określili jako „konstruktywne”, ale po zakończonych rozmowach nie podali konkretnych uzgodnień. Trump zrelacjonował przebieg szczytu europejskim przywódcom podczas telekonferencji. W rozmowie uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

Foto: PAP

– Uzgodniliśmy wiele, wiele kwestii – mówił po spotkaniu z Putinem prezydent USA. – Powiedziałbym, że w kilku ważnych kwestiach nie do końca się zgodziliśmy, ale poczyniliśmy pewne postępy. Nie ma porozumienia, dopóki wszystko nie zostanie ustalone – dodał. Z kolei Putin mówił, iż oczekuje, że Ukraina i jej europejscy sojusznicy zaakceptują wyniki negocjacji między USA a Rosją, ostrzegł ich też przed „torpedowaniem” postępów w kierunku rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Zadeklarował, że Rosja rozumie, że Ukrainie trzeba zapewnić bezpieczeństwo.

Władimir Putin podczas rozmów z Donaldem Trumpem miał przedstawić swoje żądania wobec Ukrainy
Konflikty zbrojne
Wiadomo, czego Rosja chce od Ukrainy. „Znaczne tereny, których nie zdołała podbić"

W sobotę o wynikach szczytu na Alasce rozmawiała grupa europejskich przywódców, w tym premier Donald Tusk. Politycy ci wydali oświadczenie, w którym napisali, że Ukraina musi uzyskać żelazne gwarancje bezpieczeństwa. „Pragniemy również wyrazić naszą gotowość do współpracy z prezydentem Trumpem i prezydentem Zełenskim przy organizacji trójstronnego szczytu wspieranego przez Europę” – czytamy w tekście, podpisanym m.in. przez Tuska, Macrona i Merza.

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina

