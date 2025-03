„Anglia. Czas na herbatę”: Przyjechać na chwilę, osiąść na zawsze

Różnica między tym, co brytyjskie, a tym, co angielskie, wydaje się dość subtelna i często trudna do uchwycenia. Znacznie łatwiej wyodrębnić cechy charakterystyczne dla tożsamości szkockiej, walijskiej czy północnoirlandzkiej. Angielskość i brytyjskość w dużej mierze nakładają się na siebie, nie są jednak do końca tożsame.

W Anglii mieszka pięćdziesiąt osiem z sześćdziesięciu ośmiu milionów mieszkańców Zjednoczonego Królestwa. Wielka Brytania, oficjalnie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, składa się z czterech krajów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Anglia, Szkocja i Walia znajdują się na wyspie o nazwie Wielka Brytania, podczas gdy Irlandia Północna leży w północno-wschodniej części wyspy Irlandia.