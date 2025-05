Korespondencja z Rzymu

Reklama

Pietro Parolin, Pierbattista Pizzaballa, Matteo Zuppi, Luis A. Tagle. Trzech Włochów i Filipińczyk. Dwóch kardynałów kurialistów (Parolin i Tagle) i dwóch kardynałów pasterzy (Pizzaballa i Zuppi). Wedle włoskich mediów jeden z tej czwórki purpuratów wyjdzie z Kaplicy Sykstyńskiej jako papież.

Konklawe. Młodzi kardynałowie zadecydują o wyborze nowego papieża

– Nikt nie wie, jak ten serial się zakończy. To konklawe będzie zupełnie nieprzewidywalne – śmieje się w rozmowie z „Rzeczpospolitą” kardynał, który w wyborach uczestniczyć nie będzie, ale bierze udział w poprzedzających wybór kongregacjach generalnych, na których toczy się swego rodzaju kampania wyborcza. – To nie jest kampania wprost. Nikt nie przekonuje, by głosować na niego, bo on będzie najlepszy. To pewnego rodzaju wizje, wskazanie problemów i kierunków – mówi. Dodaje, że o ile w poprzednim tygodniu kardynałowie spotykali się na kongregacjach raz dziennie (przedpołudniami), o tyle teraz spotykają się dwa razy dziennie (przed i po południu). – Początkowo dłuższe były wystąpienia kardynałów. Niektórzy mówili po 10–20 minut. Teraz czas wystąpień jest ograniczony do 5 minut, bo wielu kardynałów chce zabrać głos – tłumaczy purpurat, z którym rozmawiam tuż po pierwszej poniedziałkowej kongregacji.

Jego zdaniem najlepsze, najbardziej sensowne wystąpienia mieli jak dotąd kardynałowie „młodszego pokolenia”. Kogo ma na myśli? – Tych, którzy z tego konklawe na pewno nie wyjdą na biało – śmieje się. – Myślę o tych, którzy mają maksymalnie 65 lat. Oni mają otwarte głowy, wiele problemów widzą inaczej niż my, starzy. Proszę zauważyć, że najmłodszy uprawniony do głosowania ma 45 lat, a najstarsi za chwilę osiągną 80. To jest przepaść pokoleniowa. Proszę spojrzeć tu – mówi purpurat i wyciąga listę wszystkich kardynałów elektorów. – W Kaplicy Sykstyńskiej ma być ich 133, z tego 38 ma 65 lat lub mniej. A do wyboru na papieża będzie potrzebnych 89 głosów. Zatem grupa „młodych” jest tą, która może rozstrzygnąć losy konklawe – analizuje.