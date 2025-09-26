Papieża uznają za „lewicowego” lub „prawicowego”. Wszystko zależy od tematu

Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 26.09.2025 10:02 Publikacja: 26.09.2025 09:30
Nie bez przyczyny w końcu tak często podkreślano powrót Leona XIV do tradycyjnych papieskich szat, czego przykład można było zobaczyć już w dniu jego wyboru, kiedy na balkonie bazyliki św. Piotra stanął ubrany w tradycyjną papieską stułę i paliusz
Foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg
Bycie papieżem to jedno z najtrudniejszych zadań na świecie, ponieważ jest to przede wszystkim sztuka balansowania i stania prosto w tym samym czasie. Z jednej strony to w końcu urząd zakorzeniony w historii, tradycji i sacrum, którego rdzeniem jest Ewangelia, modlitwa i sakramenty.
Z drugiej strony to rzeczywistość geopolityczna, gdzie Stolica Apostolska od wieków pełni rolę unikalnego, „miękkiego” mocarstwa, dysponującego ogromnym wpływem moralnym, ale nie militarnym, w najróżniejszych i najdalszych zakątkach globu. Zwłaszcza teraz, kiedy papieżem jest wychowany na latynoskich peryferiach Amerykanin.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Tegoroczny festiwal polskich filmów w Gdyni jest wyjątkowy, bo jubileuszowy, pięćdziesiąty, o czym mówiono podcz...
„Tajemnica tajemnic” to pierwszy od 8 lat thriller Dana Browna i książkowy nr 1 w wielu krajach. Przesuwa akcent...
Osoba prowadząca lekcje edukacji zdrowotnej powinna być biologiem i seksuologiem, dietetykiem, psychologiem, fil...
To najbardziej zaskakująca kariera związana z polskim futbolem w XXI wieku. Nie robi jej jednak żaden piłkarz an...
Zmarły 20 lat temu George Kennan był pierwszym Amerykaninem, który zrozumiał zimną wojnę. A zrozumiawszy – pchną...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas