Papieża uznają za „lewicowego” lub „prawicowego”. Wszystko zależy od tematu

Bycie papieżem to jedno z najtrudniejszych zadań na świecie, ponieważ jest to przede wszystkim sztuka balansowania i stania prosto w tym samym czasie. Z jednej strony to w końcu urząd zakorzeniony w historii, tradycji i sacrum, którego rdzeniem jest Ewangelia, modlitwa i sakramenty.

Z drugiej strony to rzeczywistość geopolityczna, gdzie Stolica Apostolska od wieków pełni rolę unikalnego, „miękkiego” mocarstwa, dysponującego ogromnym wpływem moralnym, ale nie militarnym, w najróżniejszych i najdalszych zakątkach globu. Zwłaszcza teraz, kiedy papieżem jest wychowany na latynoskich peryferiach Amerykanin.