Rzeczpospolita

Plus Minus
Papieża uznają za „lewicowego” lub „prawicowego”. Wszystko zależy od tematu

Jeśli papież mówi o migrantach czy ubogich, jest „lewicowy”, jeśli broni życia nienarodzonych, jest „prawicowy”. Leon XIV nie dostał od świata luksusu neutralności.

Publikacja: 26.09.2025 09:30

Nie bez przyczyny w końcu tak często podkreślano powrót Leona XIV do tradycyjnych papieskich szat, c

Nie bez przyczyny w końcu tak często podkreślano powrót Leona XIV do tradycyjnych papieskich szat, czego przykład można było zobaczyć już w dniu jego wyboru, kiedy na balkonie bazyliki św. Piotra stanął ubrany w tradycyjną papieską stułę i paliusz

Foto: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Michał Kłosowski

Bycie papieżem to jedno z najtrudniejszych zadań na świecie, ponieważ jest to przede wszystkim sztuka balansowania i stania prosto w tym samym czasie. Z jednej strony to w końcu urząd zakorzeniony w historii, tradycji i sacrum, którego rdzeniem jest Ewangelia, modlitwa i sakramenty.

Z drugiej strony to rzeczywistość geopolityczna, gdzie Stolica Apostolska od wieków pełni rolę unikalnego, „miękkiego” mocarstwa, dysponującego ogromnym wpływem moralnym, ale nie militarnym, w najróżniejszych i najdalszych zakątkach globu. Zwłaszcza teraz, kiedy papieżem jest wychowany na latynoskich peryferiach Amerykanin.

e-Wydanie