Nagrodę Nobla z chemii przyznano w 2025 r. po raz 117. Do 2024 r. włącznie wyróżniono 195 osób, z których najmłodszy był 35-letni Frédéric Joliot, uhonorowany w 1935 r., a najstarszy – 97-letni John B. Goodenough, nagrodzony w 2019 r. Dwie osoby otrzymały nagrodę dwukrotnie – Brytyjczyk Frederick Sanger (1958 i 1980) oraz Amerykanin Barry Sharpless (2001 i 2022).

Podczas oficjalnego ogłoszenia nazwisk laureatów w Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk oświadczono, że Susumu Kitagawa (Uniwersytet w Kioto), Richard Robson (Uniwersytet w Melbourne) i Omar M. Yaghi (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley) zostali uhonorowani za opracowywanie szkieletów metalo-organicznych.

W 2024 r. chemicznego Nobla otrzymali Amerykanin David Baker oraz – wspólnie – Brytyjczyk Demis Hassabis i Amerykanin John M. Jumper. Baker został wyróżniony za projektowanie białek z użyciem metod obliczeniowych, Hassabisa i Jumpera, którzy otrzymali drugą połowę nagrody, uhonorowano za przewidywanie trójwymiarowych struktur białek. Rok wcześniej Nagroda Nobla z chemii za odkrycie i syntezę kropek kwantowych, najmniejszych cząstek w nanotechnologii, przypadła Moungiemu G. Bawendiemu, Louisowi E. Brusowi i Aleksiejowi I. Jekimowowi.