Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Oto laureaci Nagrody Nobla z chemii za 2025 rok

Znamy laureatów Nagrody Nobla z chemii za 2025 rok. Po godzinie 11.45 Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła, że uhonorowani zostali Susumu Kitagawa, Richard Robson i Omar M. Yaghi.

Publikacja: 08.10.2025 11:48

Popiersie Alfreda Nobla na terenie Instytutu Karolinska w Sztokholmie

Popiersie Alfreda Nobla na terenie Instytutu Karolinska w Sztokholmie

Foto: REUTERS/Tom Little

Jakub Czermiński

Nagrodę Nobla z chemii przyznano w 2025 r. po raz 117. Do 2024 r. włącznie wyróżniono 195 osób, z których najmłodszy był 35-letni Frédéric Joliot, uhonorowany w 1935 r., a najstarszy – 97-letni John B. Goodenough, nagrodzony w 2019 r. Dwie osoby otrzymały nagrodę dwukrotnie – Brytyjczyk Frederick Sanger (1958 i 1980) oraz Amerykanin Barry Sharpless (2001 i 2022).

Reklama
Reklama

Podczas oficjalnego ogłoszenia nazwisk laureatów w Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk oświadczono, że Susumu Kitagawa (Uniwersytet w Kioto), Richard Robson (Uniwersytet w Melbourne) i Omar M. Yaghi (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley) zostali uhonorowani za opracowywanie szkieletów metalo-organicznych.

W 2024 r. chemicznego Nobla otrzymali Amerykanin David Baker oraz – wspólnie – Brytyjczyk Demis Hassabis i Amerykanin John M. Jumper. Baker został wyróżniony za projektowanie białek z użyciem metod obliczeniowych, Hassabisa i Jumpera, którzy otrzymali drugą połowę nagrody, uhonorowano za przewidywanie trójwymiarowych struktur białek. Rok wcześniej Nagroda Nobla z chemii za odkrycie i syntezę kropek kwantowych, najmniejszych cząstek w nanotechnologii, przypadła Moungiemu G. Bawendiemu, Louisowi E. Brusowi i Aleksiejowi I. Jekimowowi.

Reklama
Reklama

W 1911 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymała Maria Skłodowska-Curie.

Nagrody Nobla 2025. Za co przyznano wyróżnienie z medycyny i fizjologii?

Trwa tydzień noblowski. W poniedziałek ogłoszono, że Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymają Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi, których uhonorowano za „odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej”. Chodzi o mechanizm immunologiczny, który zapobiega nadmiernej reakcji układu odpornościowego na własne struktury organizmu i inne nieszkodliwe antygeny po opuszczeniu przez limfocyty T i B narządów limfatycznych centralnych (grasicy i szpiku kostnego). Jego celem jest kontrola autoreaktywnych komórek odpornościowych, które mogłyby wywołać choroby autoimmunologiczne.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Nagroda Nobla dla Trumpa? Prezydent Tajwanu wskazał, co musi zrobić prezydent USA

Mechanizmy tolerancji obwodowej obejmują klonalną delecję (usuwanie autoreaktywnych limfocytów), anergię (wprowadzenie limfocytów w stan nieaktywności), ignorancję wobec antygenów oraz regulację przez komórki T regulatorowe (Tregs), które hamują odpowiedzi immunologiczne. Dzięki temu organizm chroni się przed autoagresją i nadmierną reakcją na nieszkodliwe antygeny, jak np. pokarmowe czy alergeny.

Nagroda Nobla

Nagroda Nobla

Foto: PAP

Nagrody Nobla 2025. Kto otrzymał wyróżnienie w dziedzinie fizyki?

Z kolei we wtorek poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla z fizyki – wyróżnieni zostali amerykańscy fizycy, John Clarke (Uniwersytet Kalifornijski), Michel H. Devoret (Uniwersytet Yale i Uniwersytet Kalifornijski) oraz John M. Martinis (Uniwersytet Kalifornijski), za odkrycie makroskopowego kwantowego tunelowania mechanicznego i kwantyzacji energii w obwodzie elektrycznym.

Reklama
Reklama

Makroskopowe tunelowanie kwantowe to zachodzący w całym obwodzie proces tunelowania, w którym cząstka przechodzi przez barierę potencjału, która – według fizyki klasycznej – jest nieprzekraczalna. Królewska Szwedzka Akademia Nauk uzasadniając przyznanie nagrody fizykom z USA, podkreśliła, że „ich eksperymenty pokazały fizykę kwantową w działaniu”.

Nagrody Nobla 2025 – co przed nami?

W czwartek 9 października dowiemy się, komu przypadnie literacka Nagroda Nobla, zaś w piątek okaże się, kto otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla. Nazwisko laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii zostanie ogłoszone 13 października.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Nagrody Nobla Nagroda Nobla w Dziedzinie Chemii Chemia

Nagrodę Nobla z chemii przyznano w 2025 r. po raz 117. Do 2024 r. włącznie wyróżniono 195 osób, z których najmłodszy był 35-letni Frédéric Joliot, uhonorowany w 1935 r., a najstarszy – 97-letni John B. Goodenough, nagrodzony w 2019 r. Dwie osoby otrzymały nagrodę dwukrotnie – Brytyjczyk Frederick Sanger (1958 i 1980) oraz Amerykanin Barry Sharpless (2001 i 2022).

Podczas oficjalnego ogłoszenia nazwisk laureatów w Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk oświadczono, że Susumu Kitagawa (Uniwersytet w Kioto), Richard Robson (Uniwersytet w Melbourne) i Omar M. Yaghi (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley) zostali uhonorowani za opracowywanie szkieletów metalo-organicznych.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
Nauka
Nagroda Nobla z fizyki w 2025 roku ukłonem w stronę całej dziedziny fizyki
Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki
Nauka
Nagroda Nobla z fizyki przyznana. Trzech laureatów z USA
Cystektomia radykalna w asyście robota
Nauka
Robot usunął pęcherz moczowy w szpitalu MSWiA. Jak lekarze korzystają z najnowszych technologii?
Nowa metoda chemicznego wytwarzania kolistych mRNA to ważny krok w projektowaniu nowej generacji lek
Nauka
Zamknęli mRNA w kółko. Polscy naukowcy zrobili to pierwsi na świecie
Podczas spotkań eksperci z UW i WIM – PIB będą na bieżąco komentować nominacje i decyzje Komitetu No
Nauka
Tydzień Noblowski na Uniwersytecie Warszawskim. Eksperci przybliżą sylwetki laureatów
Reklama
Reklama
e-Wydanie