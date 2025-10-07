Tajwan liczy na wsparcie Donalda Trumpa

– Mamy nadzieję, że prezydent Trump będzie nadal nas wspierał. Gdyby prezydent Trump przekonał Xi Jinpinga do trwałego zrezygnowania z wszelkich agresywnych działań wojskowych wobec Tajwanu, bez wątpienia zostałby laureatem Pokojowej Nagrody Nobla – powiedział Lai.

Trump powiedział, że zasługuje na to wyróżnienie, które otrzymało czterech jego poprzedników w Białym Domu. Tegoroczna nagroda zostanie ogłoszona w piątek w Norwegii.

Zapytany, co powiedziałby prezydentowi USA, gdyby miał się z nim spotkać, Lai odpowiedział, że poradziłby Trumpowi, aby zwrócił uwagę na działania Xi.

– Poradziłbym mu, aby zwrócił szczególną uwagę na fakt, że Xi Jinping nie tylko prowadzi coraz większe ćwiczenia wojskowe w Cieśninie Tajwańskiej, ale także rozbudowuje siły zbrojne na Morzu Wschodniochińskim i Morzu Południowochińskim – powiedział.

Kilka godzin po opublikowaniu wywiadu. tajwańskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że zauważyło kolejny wzrost aktywności chińskich sił zbrojnych, w ramach której 23 samoloty wojskowe i drony przeprowadziły „wspólny patrol gotowości bojowej” wokół wyspy wraz z chińskimi okrętami wojennymi. – Rosnąca aktywność wojskowa Chin coraz dalej od własnych wybrzeży stanowi wyzwanie nie tylko dla Tajwanu – powiedział Lai.