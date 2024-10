Demis Hassabis ma 48 lat, urodził się w Londynie, ukończył należące do Uniwersytetu w Cambridge Kolegium Królowych. W młodości współtworzył gry komputerowe, pracował przy takich tytułach jak "Syndicate" czy "Theme Park". Jest programistą, projektantem sztucznej inteligencji, współzałożycielem firmy DeepMind zajmującej się sztuczną inteligencją oraz członkiem Royal Society w Londynie.

Za co przyznano Nagrodę Nobla z chemii? PAP

Z kolei John M. Jumper urodził się w 1985 r. w Little Rock w stanie Arkansas w USA. Pobierał nauki na Uniwersytecie Vanderbilta i w Cambridge. W 2011 r. rozpoczął studia doktoranckie z chemii teoretycznej na Uniwersytecie w Chicago, podejmując temat zastosowania technik uczenia maszynowego do badania dynamiki białek. W 2017 r. dołączył do zespołu DeepMind.

W ubiegłym roku laureatami chemicznego Nobla zostali Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus i Aleksiej I. Jekimow. Naukowcy zostali wówczas uhonorowani za odkrycie i syntezę kropek kwantowych, najmniejszych cząstek w nanotechnologii. Z kolei w 2022 r. wyróżnienie za pracę, która zaowocowała "genialnym narzędziem do budowy cząsteczek" otrzymali Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal i K. Barry Sharpless.

Nagrodę Nobla przyznano im za odkrycia w dziedzinie chemii funkcjonalnej i rozwój dziedzin "chemii kliknięć" i chemii bioortogonalnej, która "doprowadziła do rewolucji w tym, jak chemicy myślą o łączeniu cząsteczek ze sobą". "Chemia kliknięć" umożliwia szybkie i proste reakcje, w których "części molekularne szybko się łączą". Rozwój tej dziedziny może przynieść korzyści dla branży farmaceutycznej.