Kim jest słoweński parlamentarzysta, który nominował Elona Muska do Pokojowej Nagrody Nobla?

Grims to współzałożyciel Słoweńskiej Partii Demokratycznej. W Parlamencie Europejskim zasiada od 2024 roku. Wcześniej zasiadał w słoweńskim parlamencie – w latach 1990-1992 i 2004-2024 był członkiem izby niższej, a w latach 1997-2002 – izby wyższej parlamentu. Na forum Parlamentu Europejskiego apelował w 2024 roku o „reemigrację” - odsyłanie do krajów pochodzenia tych imigrantów, którzy przebywają w Unii Europejskiej niezgodnie z prawem.



Elon Musk jest założycielem firm Tesla i SpaceX, od kilku lat należy do niego również serwis X (dawny Twitter). Ten ostatni serwis Musk przejął, by – jak deklaruje – promować wolność słowa, co Musk rozumie jako niemal nieskrępowaną możliwość zabierania głosu przez wszystkich zainteresowanych. Przeciwnicy Muska zarzucają mu, że w praktyce oznacza to zgodę na szerzenie dezinformacji, mowy nienawiści i treści głęboko polaryzujących.