„Lekcja greki" koreańskiej noblistki

Wspomniana nowa książka „Lekcje greki” w Polsce ukazała się 26 marca. To poetycka i intymna opowieść o zwykłych ludziach, którzy spotykają się w chwili osobistej udręki. Ona całkowicie przestała mówić. On mierzy się z utratą wzroku. Powoli tych dwoje odkrywa głębokie poczucie jedności – ich światy wewnętrzne przecinają się w zaskakująco piękny sposób, gdy przechodzą od ciemności do światła, od milczenia do oddechu i ekspresji.

Republika Korei wspiera promocję swojej literatury. W lutym W.A.B. uzyskało grant na promocję literatury koreańskiej od Literature Translation Institute of Korea. W marcu i kwietniu zostało zorganizowanych aż sześć dyskusji o pisarstwie noblistki. Serię spotkań zwieńczyła rozmowa Justyny Najbar-Miller z dziennikarką Natalią Szostak podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, których Republika Korei była gościem honorowym.