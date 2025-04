Rozmowa zaczyna się od najnowszej powieści Han Kang, „Lekcji greki”, ale wykracza poza fabularne ramy tej historii. Dr Justyna Najbar-Miller, która tłumaczy na polski noblistkę z Korei, opowiada o tym, jak cisza i zanikające zmysły stają się u autorki formą komunikacji, ale też oporu wobec otaczającego porządku. Tak jak we wcześniejszych książkach – „Wegetariance” czy „Nie mówię żegnaj” – Han Kang interesuje przede wszystkim stan graniczny: człowieka, który wymyka się rolom, normom i językowi.

Reklama

Nie tylko „Lekcje greki” – świat według Han Kang

Przyglądamy się postawie autorki wobec świata. Choć 55-letnia pisarka unika mediów społecznościowych i niechętnie pojawia się w przestrzeni publicznej, to swoją literaturą zabiera głos w sprawach najważniejszych – od przemocy systemowej, przez kwestie płci, aż po tragiczne momenty w historii Korei Południowej. To pisarstwo głęboko zaangażowane, ale wolne od publicystyki – skoncentrowane raczej na tym, co dzieje się „pod skórą”.

Duża część rozmowy dotyczy także samej koreańskiej literatury i tego, jak jest tłumaczona i odbierana w Polsce. Han Kang to jedna z autorek, które polscy czytelnicy poznali dość wcześnie – jeszcze przed jej międzynarodowym sukcesem. Justyna Najbar-Miller opowiada też o osobistej relacji z pisarką, o pracy nad przekładem i o tym, jak zmysłowy, precyzyjny i wymagający jest jej styl. Czy naprawdę jechały pociągiem do Zakopanego, czy to był tylko sen? I co Han Kang napisała do swojej polskiej tłumaczki po otrzymaniu Literackiej Nagrody Nobla?