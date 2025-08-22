Warszawa Singera – święto kultury żydowskiej już za chwilę

Organizowany przez Fundację Shalom pod kierownictwem Gołdy Tencer festiwal to wyjątkowe miejsce spotkania kultur, artystów i publiczności. Przez dwadzieścia jeden lat odwiedziło go już ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy widzów, a w tym roku program rozlewa się na kilkadziesiąt lokalizacji, przyciągając twórców z całego świata.

Muzyka, która łączy pokolenia

Uroczyste otwarcie w Synagodze im. Małżonków Nożyków zabrzmi głosami wybitnych kantorów – Tzudika Greenwalda i Israela Nachmana. Potem muzyczna podróż nabierze tempa: na scenach pojawią się m.in. Janusz Radek, Monika Borzym, Raphael Rogiński, a także izraelska gwiazda Mor Karbasi z zespołem Dervi Sefarad Trio.

Szczególnym wydarzeniem będzie koncert Milo Ensemble z Kayah i legendarnym Frankiem Londonem, który połączy sefardyjską tradycję z nowoczesnym brzmieniem.

Nie zabraknie także klezmerskich rytmów na świeżym powietrzu – podczas kolacji szabasowej na Placu Grzybowskim i podczas słynnej już Nocy Klezmerów, gdzie publiczność porwie zespół Bubliczki. Finał w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej dopełni koncert Davida D’Ora z Orkiestrą Sinfonia Viva.