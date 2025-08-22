Warszawa Singera – święto kultury żydowskiej już za chwilę

Aktualizacja: 22.08.2025 11:24 Publikacja: 22.08.2025 10:59
Organizowany przez Fundację Shalom pod kierownictwem Gołdy Tencer festiwal to wyjątkowe miejsce spotkania kultur, artystów i publiczności. Przez dwadzieścia jeden lat odwiedziło go już ponad milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy widzów, a w tym roku program rozlewa się na kilkadziesiąt lokalizacji, przyciągając twórców z całego świata.
Muzyka, która łączy pokolenia
Uroczyste otwarcie w Synagodze im. Małżonków Nożyków zabrzmi głosami wybitnych kantorów – Tzudika Greenwalda i Israela Nachmana. Potem muzyczna podróż nabierze tempa: na scenach pojawią się m.in. Janusz Radek, Monika Borzym, Raphael Rogiński, a także izraelska gwiazda Mor Karbasi z zespołem Dervi Sefarad Trio.
Szczególnym wydarzeniem będzie koncert Milo Ensemble z Kayah i legendarnym Frankiem Londonem, który połączy sefardyjską tradycję z nowoczesnym brzmieniem.
Nie zabraknie także klezmerskich rytmów na świeżym powietrzu – podczas kolacji szabasowej na Placu Grzybowskim i podczas słynnej już Nocy Klezmerów, gdzie publiczność porwie zespół Bubliczki. Finał w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej dopełni koncert Davida D’Ora z Orkiestrą Sinfonia Viva.
Teatr – historie opowiedziane na nowo
Warszawa Singera to też miejsce teatralnych przedstawień i spotkań ze znakomitymi twórcami. W programie znalazły się m.in. „Circus Kafka” Michała Walczaka, „Jentl” Roberta Talarczyka, spektakl Gołdy Tencer „Sztiler, Sztiler…/Cicho, ciszej…”, „Feluni” Ewy Platt, „Migawka” Magdaleny Milczarskiej, a także opowieść o życiu Maksa Faktorowicza, założyciela legendarnej marki kosmetycznej – „M. Faktor. Narodziny piękna” w reżyserii Agaty Biziuk. Publiczność będzie mogła zobaczyć zarówno wielkie nazwiska, jak i młodych reżyserów poszukujących nowego języka teatralnego.
Literatura i rozmowy o pamięci
Na festiwalu literatura ma swoje ważne miejsce. Wśród gości literackich znajdą się m.in. Hanna Krall, obchodząca w tym roku 90. urodziny, Remigiusz Grzela z książką „Poszukiwany Franz Kafka”, Anda Rottenberg i Maria Poprzęcka w rozmowie o sztuce i oporze wobec nurtu. Szczególną częścią programu będzie także czytanie fragmentów „XI. Nie bądź obojętny” Mariana Turskiego w interpretacji Magdaleny Zawadzkiej oraz „Pasażerki” Zofii Posmysz w wykonaniu Anny Romantowskiej.
Foto: M. FAKTOR Karol FULL fot Zimakiewicz
Film, sztuki wizualne i edukacja
Kultura żydowska opowiedziana zostanie również obrazem – na ekranie pojawi się m.in. dokument „Gimpel the Fool Returns to Poland” w reżyserii Howarda Ryppa, po którym odbędzie się spotkanie z reżyserem filmu oraz gośćmi specjalnymi: Meirav Hen i Witoldem Dąbrowskim. Festiwalowym gościem będzie także Andrzej Krakowski, który poprowadzi wykłady o historii kina i jego nieoczywistych wątkach.
Centrum Kultury Jidysz przygotowało bogaty program warsztatów, wystaw i wykładów – od historii języka jidysz, przez współczesną sztukę inspirowaną tradycją, po rodzinne warsztaty kulinarne i spektakl muzyczno-sceniczny „Requiem” Dawida Einhorna.
Warszawa – scena dla dialogu
Plac Grzybowski, Teatr Żydowski, Synagoga im. Nożyków, Teatr Kwadrat, Centrum Kultury Jidysz i kilkadziesiąt innych miejsc w Warszawie staną się przestrzenią spotkań. W tych murach i na tych placach kultura żydowska znów wybrzmi pełnią głosu – poprzez muzykę, teatr, słowo i wspólnotowe doświadczenie.
Festiwal Warszawa Singera to nie tylko wydarzenie artystyczne, ale także ważny głos w dialogu o pamięci, tożsamości i różnorodności. To czas, kiedy Warszawa ożywa wielokulturowym rytmem, a publiczność może zanurzyć się w bogactwie tradycji i współczesnych interpretacji. Festiwal potrwa do 31 sierpnia.
Program, bilety i szczegółowe informacje na stronie festiwalu www.shalom.org.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
Partnerzy Festiwalu: Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz, Fundacja PZU, Samorząd Województwa Mazowieckiego i Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
Festiwal dofinansowano ze środków: Miasta Stołecznego Warszawy, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka” realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Ambasady Izraela w Polsce
Patronat Rzeczpospolitej
