W Polsce i Wielkiej Brytanii jest na półmetku UK/Poland Season 2025, kiedy rozmawiamy na Edinburgh International Festival, trwa muzyczny program Focus On Poland. Jakie to ma znaczenie po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej?

Sezon został zainicjowany przez British Council i obejmuje ponad 100 wydarzeń w dziesiątkach miast po obu stronach kanału La Manche. To mocny sygnał, że mimo zmienionych realiów po brexicie odbudowujemy wymianę kulturalną i wzmacniamy dialog między środowiskami twórczymi naszych krajów. Program jest dwustronny: w Polsce odpowiada za niego British Council, a w Zjednoczonym Królestwie – Instytut Adama Mickiewicza, Instytut Kultury Polskiej w Londynie i British Council. Sezon podkreśla wartości: dialog, różnorodność, otwartość – i odpowiada na osłabienie kontaktów spowodowane pandemią i brexitem.

Zmieniły się zasady mobilności – od procedur granicznych po dodatkowe wymogi wjazdowe – co realnie utrudnia wymianę artystów. Sezon zaś służy temu, żeby niezależnie od przeszkód i trudności – kulturalna współpraca trwała.

Sezon to kondensacja aktywności artystycznej i kulturowej naszych krajów – z wzajemnością, która pokazuje, jak bardzo jesteśmy połączeni i siebie ciekawi. Kultura jest tu językiem mostów, nie murów. Warto podkreślić, że trwający niemal przez cały rok 2025 Sezon rozpoczął się równolegle do zagranicznego programu kulturalnego polskiej Prezydencji w UE. To wzmacnia przekaz, że jesteśmy częścią większej całości. Pomimo tego, że nie jesteśmy już w tej samej politycznej organizacji, to nadal współtworzymy europejską wspólnotę wartości. Naszym celem jest nie tylko promocja kultury, lecz także stworzenie platformy dialogu i współpracy artystów, instytucji i społeczności w obu państwach. Program ma wzmacniać więzi, przełamywać stereotypy narodowe i budować trwałe relacje.

Jeżeli British Council zgłosił się z pomysłem organizacji Sezonu, to co takiego dla Brytyjczyków jest interesującego w naszej kulturze, co możemy zaproponować wyjątkowego?

Zacznijmy od tego, jak poważna jest skala relacji społecznych. W Wielkiej Brytanii mieszka dziś blisko milion Polek i Polaków, a język polski jest drugim najczęściej używanym w kraju. To zobowiązuje do mądrej polityki sąsiedztwa: jeśli wspieramy poznawanie się społeczności – ich języka, ekspresji artystycznej i tradycji – budujemy spójność i zaufanie.

Po drugie – energia i różnorodność polskiej kultury, od muzyki współczesnej i jazzu, przez sztuki wizualne i design, po film i teatr. Brytyjscy partnerzy widzą, jak dynamiczna i inspirująca jest nasza scena artystyczna, jak się rozwija, jak świeżo brzmi na tle Europy Zachodniej, proponując nowe tematy, formaty i wrażliwość. Wreszcie – jako duży kraj UE jesteśmy dla brytyjskich instytucji naturalnym pomostem do dialogu z kontynentem.