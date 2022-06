Pokazują wkład romantyzmu polskiego w dziedzictwo europejskie i stawiają na nowoczesne interpretacje.

Reklama

- Misja i wizja Instytutu jest związana z promocją polskiej kultury za granicą, z prezentacją polskich artystów, ze wskazywaniem w naszych projektach na ten wkład polskiej kultury w światowe dziedzictwo. To jest bardzo ważne i szczególnie wyraźne w okresie romantycznym. W realizowanych przez nas projektach przede wszystkim chcemy pokazać, jak idee romantyczne rezonują w umysłach współczesnych polskich artystów. To uczestnictwo widzimy też na płaszczyźnie angażowania publiczności, ich aktywnego udziału w przygotowywanych przez nas wydarzeniach. Oczywiście chcemy, by te projekty były odbiciem naszej polskiej wrażliwości. - mówiła Barbara Schabowska, dyrektor IAM, na dzisiejszej konferencji prasowej w Warszawie.

Sztuki wizualne

Na 23. Triennale Sztuk Dekoracyjnych i Architektury Współczesnej w Mediolanie – od 15 lipca do 11 grudnia - Instytut Adama Mickiewicza oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprezentują instalację „Greenhouse silent disco", odwołującą się do romantycznych koncepcji doświadczania przyrody i współodczuwania z nią.

Projekt został zainspirowany współczesnymi badaniami realizowanymi przez wybitnego fizjologa roślin profesora Hazema Kalajiego z Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, który opracował metodę umożliwiającą monitorowanie kondycji poszczególnych roślin i całych ekosystemów.

Reklama

Instalacja, zaprojektowana przez Barbarę Nawrocką i Dominikę Wilczyńską (Miastopracownia), przyjmie formę szklarni, wypełnionej roślinami, Zostanie ona wyposażona w cyfrowe sensory połączone z systemami komputerowymi, które będą na bieżąco śledzić i rejestrować wszystko, co „mówią” rośliny, czyli jak reagują np. na dotyk człowieka, czy zmieniające się warunki atmosferyczne na zewnątrz. „Mowa” roślin przełożona zostanie przez systemy komputerowe na zmieniające się kolory świateł LED i dźwięki.

5 września w Paryżu zainaugurowany zostanie cykl instalacji multimedialnych Mikołaja Baliszewskiego „Mickiewicz. The Romantic / Romantyczność. Bicentenary of Polish romanticism”. Ten projekt połączy wideo, przywołujące polski pejzaż (przygotowane przez Natalię Jakubowską i Łukasza Gronowskiego) z nowymi tłumaczeniami trzech słynnych wiersze poety: „Romantyczności” w tłumaczeniu Wystana Hugh Audena, „Do samotności" przełożonego przez Rolfe’a Humphriesa oraz „Stepów akermańskich”.

Instalacja zostanie następnie pokazana w Berlinie. Będzie jej też towarzyszyć mikrotomik poezji, w którym znajdą się te utwory.

W listopadzie w Paryżu w Jeu de Paume – ikonicznej budowli paryskich Ogrodów Tuileries IAM zaprezentuje akustyczną instalację Katarzyny Krakowiak, artystki znanej z tego typu projektów, prezentowanych wcześniej w Pawilonie Polskim na 13 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji i w Pawilonie Miesa van der Rohe w Barcelonie. Tym razem Katarzyna Krakowiak stworzy przestrzeń akustyczną pozwalającą na usłyszenie specyficznej architektoniki Jeu de Paume, a jednocześnie wyrażającą postpandemiczne niepokoje. Pokaz dopełni koncert sopranistek, które wykonają kilkusekundowe utwory oraz album audio, będący zbiorem głosów publiczności.

Autopromocja Klimat.rp.pl Pogłębiona wiedza

o zmianach klimatu SPRAWDŹ

Muzyka

13 sierpnia podczas międzynarodowego festiwalu Nišville Jazz Festival w Serbii odbędzie się premierowe wykonanie kompozycji Nikoli Kołodziejczyka do „Ballad i romansów”, jednego z najważniejszych dzieł Adama Mickiewicza. Kompozycja została stworzona specjalnie na obchody Roku.

Reklama

Przypomina, że Rok Romantyzm Polskiego ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 200. rocznicy wydania „Ballad i romansów”, których ukazanie się w 1822 roku uważa się za początek polskiego romantyzmu

W kompozycja Nikoli Kołodziejczyka „Ballady i romanse na jazzowo” poezję Mickiewicza we współczesnej interpretacji literackiej Jacka Szymkiewicza przełożono na język angielski i dostosowano do jazzowego rytmu. Premierowe wykonanie artysta powierzył zespołowi, który swoim oryginalnym składem nawiązuje do polskich tradycji muzycznych, m.in. wykorzystując charakterystyczny dla muzyki ludowej śpiew białym głosem. Całość utworu utrzymana jest jednak w stylistyce jazzowej. Partie solowe wykonają: Tomasz Organek i Natalia Grosiak. Projekt IAM realizuje we współpracy z Fundacją Muzyki Filmowej i Jazzowej.

Kompozycja zostanie następnie wykonana w Budapest Music Center na Węgrzech.

Potencjał romantyzmu

Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza podkreślała także, że patrząc na to, co artyści wybierają dziś z romantyzmu, dostrzega wielki potencjał modernizacyjny romantyzmu i jego funkcję wspólnotową, wzmacniającą sztukę pozwalającą wypowiedzieć i nazwać współczesne lęki. - Nikt nie zakładał, że będziemy te projekty realizowali w sytuacji wojny w Europie – gdy naród ukraiński walczy o swoje prawo do samostanowienia, o prawo do kształtowania własnej tożsamości - mówiła Barbara Schabowska.

Wątek tożsamościowy jest szczególnie wyraźny w programie „44xMickiewicz”. Instytut Adama Mickiewicza w marcu ogłosił rozstrzygnięcie naboru w ramach tego programu. Wyłoniono w ten sposób siedem projektów, zgłoszonych przez różne instytucje, które IAM skierował do realizacji. Są to: „Ballady i romanse” (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca), „Dziady w Tbilisi” (Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego), „Śladami Mickiewicza” (Instytut Literatury), „Wielka Emigracja od kuchni, czyli Mickiewicz i rydze…” (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie), „Dziady Polsko-Ajnuskie – Przedświt” (Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku), „Mąż i żona”, występ gościnny Polskiego Baletu Narodowego w Macedonii i na Węgrzech (Teatr Wielki Opera Narodowa) oraz „Romantyczny most Mickiewicz – Eminescu” (Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach).

Reklama

Suma środków finansowych przeznaczonych na ich realizację wynosi 1,5 mln zł.