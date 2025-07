To jednak Lamar należy do grona gigantów hip-hopu. Jego sława dawno już wyszła poza opłotki gatunku. Do udziału w nagraniu dwóch kompozycji „Get Out of Your Own Way” i „American Soul” na ostatniej płycie zaprosili go U2. Wcześniej Bono gościł na płycie rapera „Damn!” W poprzednim roku to do Kendricka należał rekord najzyskowniejszego rapowego tournée po Ameryce z zyskiem 41 mln dol. Gdy w 2018 r. premierę miał pierwszy filmowy komiks o czarnym bohaterze „Black Panther” – Lamar był główną gwiazdą towarzyszącego mu albumu i producentem (SZA też na nim śpiewa). Nic dziwnego: na sztandarowej płycie „To Pimp a Butterfly” (2015) zaprezentował się jako spadkobierca wszystkich czarnoskórych artystów, którzy tworzyli wielkość amerykańskiej muzyki popularnej: jazzu, bluesa, soul i funku.

Kendrick Lamar i czarna legenda Compton

Znaczący był już początek tego albumu nawiązujący do czasów, gdy czarne gwiazdy były wykorzystywane przez gigantów fonografii jak przez sutenerów. Utwór „King Kunta” nawiązuje do słynnego serialu „Korzenie” i szydzi ze stereotypów na temat czarnych. Uwerturę płyty Kendrick skomponował wraz z legendą funku George'em Clintonem. Do jazzujących dźwięków, prowokacyjnie i nie bez perwersyjnej dumy, dograny został cytat z przeboju Borisa Gardinera: „Każdy czarnuch jest gwiazdą!”.

Demonstracją siły była okładka z czarnoskórymi mężczyznami przed fasadą Białego Domu – manifestacja pokolenia, które nagrywając rapowe płyty, wychodząc z getta, dąży do władzy, osiąga coraz większe wpływy, zdobywa miliony, kompensując dekady cierpień i upokorzeń przodków.

Kendrick pochodzi z Compton, jednej z najbiedniejszych i najbardziej niebezpiecznych dzielnic dystryktu Los Angeles, jednocześnie kolebki rapu. Udało mu się jednak wyłamać z gangsterskiego schematu życia ojca i jego braci, choć pierwsze morderstwo przed domem widział jako pięciolatek, a sam w szkole zaliczył pierwszy etap niebezpiecznej gry z prawem i policją.