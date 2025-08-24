Andrzej Pągowski: Trzeba być wielkim miłośnikiem filmu, żeby strzelić sobie tatuaż z plakatem do „Misia”

Wpływ na moją pracę grafika ma także to, co oglądam nie tylko w kinie, ale i w galeriach. W czasach komuny wyjeżdżałem co najwyżej do demoludów. Dziś mogę zwiedzać galerie na całym świecie. Właśnie wróciłem z Francji. W Paryżu oglądałem Hockneya, który mi się nie podobał, za to w Prowansji widziałem genialne wystawy Cézanne’a i Picassa, co na pewno będzie miało wpływ na to, co wkrótce będę robił.

W cyklu „Na nowo” mierzę się podwójnie z legendami kina i plakatu. Reżyserzy, którzy stali się jego bohaterami, współpracowali często z twórcami polskiej szkoły plakatu. Zastanawiając się, jak można filmy odczytać dzisiaj, przyglądam się więc także wcześniejszym pracom największych grafików.

Nieraz porównania wypadają na twoją korzyść, jak w plakacie do „Pętli”, pierwszego fabularnego filmu Hasa z Gustawem Holoubkiem według opowiadania Marka Hłaski o alkoholowym uzależnieniu. U ciebie w metaforyczną pętlę układa się wąż, a w plakacie Józefa Mroszczaka sznurowa pętla wisi nad butelką wódki, co kojarzy się z peerelowskim propagandowym wezwaniem: „Nie pij!”

Jest takie powiedzenie o wężu, który zjada własny ogon, co symbolizuje pewnego rodzaju zapętlenie. Na moim plakacie wąż nie zjada jednak swego ogona, tylko wypija następnego shota.

Andrzej Pągowski Plakat filmu "Jak być kochaną" Foto: Materiały prasowe

Z filmów Hasa wciąż najbliższe współczesności są chyba przede wszystkim filmy psychologiczne, takie jak „Pętla”, „Jak być kochaną” czy „Lalka”.

„Pętla” mówiąc o zapętleniu w alkoholizmie opiera się na wspaniałym duecie aktorskim Gustawa Holoubka i Tadeusza Fijewskiego. To właśnie dzięki temu odczytałem ten film inaczej. Nie rozstrzygałem, czy Holoubek jako główny bohater popełnił samobójstwo, bo w filmie, jak w opowiadaniu Hłaski, nie ma tu jednoznaczności. Natomiast skupiłem się na narastającej sytuacji bez wyjścia, o czym mowa w dysputach aktorów w barze. O tym, że jak zaczynasz wchodzić w ten nałóg, a potem wychodzić, to wydaje ci się, że wygrałeś. Niestety znów wracasz do niego i trafiasz do zamkniętego zakładu. Myślisz wtedy tylko o tym, żeby stamtąd wyjść. Może za pierwszym razem nawet to się udać, a potem znów tam wracasz. Tak wchodzisz w sytuację bez odwrotu.

„Lalka” to też najwyraźniej film dobrze rezonujący ze współczesnością. Has pierwszy ją zekranizował w 1968 roku – z Beatą Tyszkiewicz i Mariuszem Dmochowskim. W 1977 powstał serial Ryszarda Bera z Małgorzatą Braunek i Jerzym Kamasem. A teraz w 2025 nową wersje kinową reżyseruje Maciej Kowalski, a nad serialem na Netfliksie pracuje Paweł Maślona. Twój plakat do „Lalki” Hasa siłą rzeczy zwraca uwagę, choć nie bardzo rozumiem, dlaczego kobieca ręka na nim najwyraźniej manipuluje mężczyzną? Łęcka traktuje Wokulskiego jak marionetkę?

Obejrzałem „Lalkę” Hasa trzy razy, bo tak mnie wciągnęła potęga tego filmu i poszukiwanie do niego graficznego motywu. Moim zdaniem Wokulski był manipulowany przez Izabelę. Jeśli jej tatuś chciał sprzedać dom, a on kupił go za kilkakrotnie wyższą ceną niż był warty, to tylko jeden z dowodów. Zakochany Wokulski był prowadzony przez nią, nawet jeśli tego nie dostrzegał. Moim zdaniem Łęcka nim kręciła, manipulowała, oszukiwała i od początku do końca gardziła, myśląc, że on jej będzie finansował łatwe życie.