Tegoroczne Biennale przyciąga poruszanymi tematami i rozmachem.

Biennale ma parę działów. Główny jest pokazem tego wszystkiego, co powstało na świecie w ostatnich dwóch latach poprzedzających daną edycję. Dzięki temu możemy prześledzić, co i w jakim kraju było ważnym przekazem. Co więcej, jak ten przekaz graficy realizowali i w jaki sposób kierowali go do społeczeństw w różnych krajach.

Sposób komunikowania zmienił się, plakaty pojawiają się często najpierw w mediach społecznościowych.

Pokonkursowy główny pokaz odbywa się na ASP, w Pałacu Czapskich. W tym budynku mamy też jeszcze dwie inne bardzo ważne wystawy: wybitnego polskiego grafika Mieczysława Wasilewskiego, któremu w tym roku rektor ASP w Warszawie przyznał Nagrodę Honorową im. Józefa Mroszczaka oraz wystawę szwajcarskiego artysty Niklausa Troxlera, który w 2025 roku otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris causa ASP w Warszawie.

Drugi dział Biennale to plakat tematyczny, któremu w tym roku daliśmy tytuł „Quo vadis?”, ponieważ w obecnych czasach ludzka kondycja i to, dokąd zmierzamy są niepewne, stąd nasze pytanie, co się z nami dzieje i co się dzieje ze światem? Mówi o tym około 120 plakatów prezentowanych na placu Piłsudskiego, które można oglądać o dowolnej porze, nawet w nocy, bo są wówczas podświetlane.

Bardzo ważna jest też wystawa „Kroki” w IWP – w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, zorganizowana przez grupę studencką Turbo Poster, na którą zaproszono 15 znaczących uczelni z całego świata.