Warszawska przestrzeń idealnie wpisuje się w organizację II BNP Paribas Warsaw SerialCon, ponieważ jest niejednokrotnie nie tylko miejscem, w którym seriale się rozgrywają, ale także sama Warszawa jest bohaterką historii odcinkowych, nieustannie inspirując twórców do sięgania po jej piękno, historię, ale także sylwetki jej mieszkańców. Współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa umożliwia wykorzystanie pełnego spektrum jej możliwości, pokazując jednocześnie jak wiele to miasto ma jeszcze do zaoferowania filmowcom.

Seriale cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Oglądamy z przyjemnością kolejne sezony, zżywamy się z bohaterami. Rośnie liczba widzów platform streamingowych, a każdy kanał telewizyjny walczący o oglądalność również musi mieć serial w swojej ofercie. W Warszawie zauważymy te trendy, tym bardziej że w stolicę coraz częściej wybierają producenci filmowi, w naszym mieście powstawało i powstaje bardzo wiele nowych ekranowych historii. Cieszymy się, że podczas festiwalu zobaczymy efekty pracy filmowców i warszawskie kadry w wielu popularnych serialach – mówi wiceprezydentka Aldona Machnowska-Góra.

Seriale dla najmłodszych i nastolatków

Festiwalowe poranki i popołudnia wypełnią seanse w ramach sekcji SerioKids oraz Teens, skierowane do najmłodszych widzów i nastolatków. Codzienne projekcje obejmą zarówno pokazy dla zorganizowanych grup szkolnych, jak i widzów indywidualnych.

Najmłodsi uczestnicy zobaczą m.in. Rybkę MiniMini na tropie emocji, Detektywa Łodygę oraz Dzielnego lwa Eryka, natomiast młodzież będzie mogła obejrzeć takie tytuły jak Absolutni debiutanci, Belfer 3 czy Rodzinka.pl.

Wstęp na wydarzenia z tych sekcji będzie otwarty, a wszystkie informacje dotyczące odbioru wejściówek dostępne są na stronie www.warsawserialcon.pl oraz w mediach społecznościowych festiwalu.

Spotkania od kulis i serialowa rzeczywistość z bliska

Jednym z najciekawszych punktów programu będą spotkania z aktorami i twórcami seriali w ramach formatu Stars on Stage, którzy zdradzą Natalii Rybie oraz Marcinowi Radomskiemu kulisy pracy na planie. Wśród zaproszonych gości znajdą się gwiazdy takie jak: Konrad Eleryk oraz Tomasz Schuchardt występujący w konkursowych produkcjach m.in. “Heweliusz”, twórcy serialu “Breslau” - Przemysław Bluszcz, Piotr Janusz, Jakub Sierenberg, Lena Góra grająca w hitowym “Przesmyku” a także Małgorzata Kożuchowska, wcielająca się w serialową “Anielę”.

To jednak nie koniec atrakcji dla fanów małego ekranu. W przestrzeni Kinoteki powstanie wyjątkowa strefa przygotowana specjalnie z myślą o widzach. Gratką dla uczestników będą m.in. oryginalne kostiumy z serialu „Breslau” oraz fragment scenografii przeniesiony z planu „The Office PL”. To miejsce, w którym serialowa rzeczywistość spotyka się z wyobraźnią widzów, tworząc atmosferę prawdziwego święta dla wszystkich miłośników polskich produkcji.

Warszawa w roli głównej

W programie BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 znalazła się także specjalna sekcja „Warszawski sen”, poświęcona serialom, w których stolica odgrywa jedną z głównych ról – jako tło, bohaterka, a niekiedy nawet narratorka opowieści.

To wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak Warszawa zmienia się na ekranie – od kultowych produkcji po najnowsze tytuły. W ramach sekcji zaprezentowane zostaną m.in. „Aniela”, „Kiedy ślub?”, „Zmiennicy”, „Czterdziestolatek” oraz „Dekalog”.

Posiadacze Karty Warszawiaka będą mogli skorzystać z 20% zniżki na zakup biletów i karnetów na wydarzenia odbywające się w ramach programu odpłatnego.

Festiwal, który łączy twórców i widzów

BNP Paribas Warsaw SerialCon to wydarzenie, które łączy profesjonalistów branży, twórców, widzów i pasjonatów seriali. Festiwal tworzy przestrzeń wymiany doświadczeń i inspiracji, ale też przybliża widzom świat ich ulubionych historii.

Tegoroczna edycja oferuje szeroki program kulturalny przygotowany z myślą o mieszkańcach Warszawy – seanse dla dzieci i młodzieży, spotkania z gwiazdami oraz wyjątkową przestrzeń, która pozwala uruchomić wyobraźnię i przenosi uczestników w świat serialowych opowieści.

Więcej informacji oraz szczegółowy program wydarzeń dostępny jest na stronie: www.warsawserialcon.pl oraz w mediach społecznościowych festiwalu.

Patronat Rzeczpospolitej