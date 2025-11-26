Z tego artykułu dowiesz się: Jak wystawa „Kwestia kobieca 1550-2025” zmienia spojrzenie na historyczną rolę kobiet w sztuce?

Dlaczego wystawa „Miasto Kobiet” jest ważna dla zrozumienia feministycznej historii sztuki od lat siedemdziesiątych XX wieku?

Jakie tematy związane z emancypacją i niezależnością są eksplorowane w różnych częściach wystaw poświęconych sztuce kobiet?

Wystawy przyciągają wielkimi nazwiskami, jak Artemisia Gentileschi, Angelika Kauffmann, Elisabeth Vigée-Lebrun, Frida Kahlo, Tamara Łempicka, Yoko Ono, a także Lubaina Himid, laureatka Turner Prize, która wraz z innymi zagranicznymi gośćmi uświetniała uroczyste otwarcie.

Kwestia kobiet w MSN

Opowieść o ponad 500 latach sztuki kobiet rozpoczyna wystawa „Kwestia kobieca 1550-2025” przygotowana przez amerykańską kuratorkę i historyczkę sztuki Alison M. Gingeras, która rozprawia się z mitem nieobecności kobiet w sztuce. Wbrew obiegowym przekonaniom, że w sztuce kobiety pojawiają się dopiero w XIX/XX wieku, udowadnia, że już kilka wieków wcześniej były w niej nieprzeciętne osobowości, choć droga artystek do zdobycia wykształcenia i osiągnięcia liczącej się pozycji nie była łatwa w patriarchalnym społeczeństwie, zaś wymazane z kanonu zostały w XIX wieku.

Joanna Mytkowska, dyrektorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej mówi, że obie wystawy podsumowują bardzo długi proces nazywany zwrotem kobiecym lub feministycznym w sztuce, w którym MSN stara się od początku uczestniczyć, dążąc do uzupełnienia muzealnego kanonu o sztukę kobiet.

Pierwszy projekt „Kwestia kobieca 1550-2025”, oparty na badaniach ikonograficznych, stawia kobiecą sztukę w zupełnie nowym świetle, prowadząc do progresywnych wniosków. Pokazuje, w jaki sposób kobiety artystki – kiedy zyskały widoczność – zmieniły tematy i sposoby ich przedstawiania.