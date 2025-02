Muzeum Sztuki Nowoczesnej: współczesność w czterech kadrach

Ironicznym posumowaniem socrealizmu jest też obraz Wojciecha Fangora (z 1953 roku) z odwróconym Pałacem Kultury, którego iglica wbija się swym ostrzem w ziemię.

Alina Szapocznikow „Przyjaźń” Rzeźba „Rzeżbva” Aliny Szapocznikow na wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Foto: Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Współczesna rzeźba „Moduł rodzinny” Goshki Macugi z trzema potężnymi kobiecymi postaciami zaskakuje odwołaniem wprost do skali i estetyki socjalistycznych monumentów, a zarazem do argentyńskiego performance’u „Rodzina robotnicza” Oscara Bony. I zwietrzałe propagandowe wizualizacje przeobraża w aktualną obserwacją społeczeństwa otwartego.

Pierwsza część pokazu porusza jeszcze wiele innych tematów: wojny, konflikty zbrojne, zbieżność języka sztuki i propagandy, różnica między koniunkturalizmem a misyjnością sztuki, artystyczna aktywność na rzecz pokoju, humanitaryzmu, społecznej zmiany, emancypacji. Protesty, marsze, demonstracje przeciw przemocy, kolonializmowi, rasizmowi, w obronie uchodźców czy praw kobiet.

Wystawa daje wszechstronny wgląd w kolekcję Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a jednocześnie proponuje nowe odczytania współczesnej sztuki, które nieraz zaskakują.

Kobiece lampy Aliny Szapocznikow

Druga część wystawy „Tworzywa sztuczne: ciała, towary, fetysze od zimnej wojny po współczesność” w głównym nurcie poświęcona jest konsumpcjonizmowi, fascynacji popkulturą, reklamą, masowymi mediami. To także pretekst do opowiadania o bogatych społeczeństwach i marzeniach ubogich peryferii. Kumulacją tych tematów jest sala „Bunt manekinów” z rzeźbami ustawionymi jak w witrynie sklepowej, co świetnie koresponduje z widocznymi zza okna banerami reklamowymi na Domach Centrum.