Wielu artystów europejskich, którzy w czasie wojny uciekli do USA przeniosło twórcze poszukiwania na swoich uczniów, jak przedstawiciel Bauhausu, Josef Albers, mentor urodzonego w Polsce Juliana Stańczaka i Richarda Anuszkiewicza, syna polskich emigrantów w USA.

Wraz z twórczością Kandinsky‘ego obserwujemy wizje malarzy i rzeźbiarzy korespondujące z klasyką abstrakcji. Obok erupcji kolorów jest tu także miejsce na elegancki minimalizm.

Łącznie w Poczdamie obejrzeć można 125 dzieł 70 artystów z całego świata, w tym 12 ikonicznych obrazów samego Kandinsky’ego (m.in. „Biały krzyż“). Obecni są także Lubow Popowa, Sonia Delaunay, Moholy-Nagy, Piet Mondrian, Max Bill, Agnes Martin, Victor Vasarely, Franҫois Morellet, Bridget Riley, Frank Stella czy Miriam Shapiro. Polskiego widza ucieszą prace Katarzyny Kobro i Wojciecha Fangora.

„Kosmos Blauer Reiter“ to laboratorium idei, „Kosmos Kandinsky“ to artystyczny dialog z nią trwający do dziś.