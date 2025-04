Urodzinowa wystawa Edwarda Dwurnika

Edward Dwurnik (1943–2018) studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni malarstwa prof. Eugeniusza Eibischa).

Jego dorobek liczy ponad 8 tys. obrazów, 14 tys. prac na papierze, 3,5 tys. grafik. Chętnie tworzył rozbudowane cykle malarskie. Najważniejsze serie jego prac to: „Podróże autostopem”, „Sportowcy” – karykaturalny i brutalny portret Polaków epoki PRL-u, „Robotnicy” – portret Polski walczącej z komunistyczną władzą, „Droga na Wschód”, upamiętniająca ofiary stalinizmu, „Od grudnia do czerwca” – pamięci ofiar stanu wojennego. W latach 90. powstały cykle „Niebieskie miasta” oraz „Diagonale”, kontynuujące „Podróże autostopem”, oraz zupełnie nowe: „Błękitne”, „Niech żyje wojna!” i „Wyliczanka”. Od 2000 roku do końca życia artysta pracował nad abstrakcyjnym cyklem „Dwudziestym piątym” i równolegle nad innymi tematami.

Wystawa „Edward Dwurnik: Portret z natury” (kuratorzy: Pola Dwurnik i Daniel Ożga) czynna jest do 17 maja w Fundacji Edwarda Dwurnika w Warszawie przy ul. Nałęczowskiej 25; wt.–czw. godz. 11–18; w soboty 26 kwietnia i 10 maja godz. 11–15. Pokazy filmów: 26 kwietnia oraz 10 i 17 maja.