Po raz pierwszy „Rzeczywistość” Jacka Malczewskiego pojawiła się na aukcji w Desa Unicum w końcu 2022 r. Była to sensacja, bo polska publiczność nie widziała jej od 1926 roku. Wynik tamtej aukcji pobił wszelkie rekordy na polskim rynku, osiągając 20,4 mln zł.

Była to licytacja warunkowa, bo nieoczekiwanie wokół aukcji rozpętała się burza wywołana „aresztowaniem” obrazu. Dzieło zostało zajęte przez prokuraturę w związku z podejrzeniami Ministerstwa Kultury co do jego statusu prawnego. Chodziło o ustalenie, czy jego wywóz z Polski w latach 50. przez ówczesnych właścicieli był legalny. Dzieło przez wiele dekad pozostawało własnością pochodzącej ze Śląska polsko-niemieckiej rodziny, która w latach 50. przeniosła się do Niemiec.

Po ponad dwóch latach postępowania dzieło zostało oczyszczone z zarzutów i w 2025 roku wróciło do domu aukcyjnego.

Rekordowa estymacja

Obecnie potencjalny nabywca - Muzeum Narodowe w Warszawie, które korzystało z prawa pierwokupu tego dzieła o wartości muzealnej, wycofało się z transakcji, dlatego obraz ponownie trafia na aukcję.