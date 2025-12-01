Gala XXV edycji wręczenia Nagrody im. Jerzego Giedroycia odbywa się w środę o godz. 16 w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Kapituła, na czele której stoi Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, nominowała sześć osób oraz instytucję do tej nagrody.

Redakcja „Rz” ustanowiła nagrodę im. Jerzego Giedroycia w 2001 r., w pierwszą rocznicę śmierci Redaktora i polityka, twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu. W gronie wyróżnionych są działacze społeczni, pisarze, historycy, politycy z całego regionu. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub instytucje kierujące się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia, które cechuje troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz pogłębianie dialogu między narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

Kim są nominowani do Nagrody im. Jerzego Giedroycia?

W grupie nominowanych znalazły się następne osoby i instytucje:

Serhij Żadan – ukraiński pisarz, poeta i aktywista, tłumacz literatury pięknej i piosenkarz. Od wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej organizował transporty leków, żywności, środków higieny dla ludności cywilnej oraz samochodów do szpitali z Charkowa. Wiodącym tematem jego twórczości jest postsowiecka rzeczywistość na Ukrainie. 24 sierpnia 2022 r. zaprezentowano w internecie piosenkę „Ukraina” nagraną przez Żadana wraz z Kazikiem Staszewskim.