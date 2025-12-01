Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Kto podąża śladami Redaktora? „Rzeczpospolita” wręcza Nagrodę im. Jerzego Giedroycia

3 grudnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie wręczana jest Nagroda „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia. Oto sylwetki osób i instytucji nominowanych w tym roku do tej prestiżowej nagrody.

Publikacja: 01.12.2025 04:35

Kto podąża śladami Redaktora? „Rzeczpospolita” wręcza Nagrodę im. Jerzego Giedroycia

Foto: materiały prasowe

Marek Kozubal

Gala XXV edycji wręczenia Nagrody im. Jerzego Giedroycia odbywa się w środę o godz. 16 w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Kapituła, na czele której stoi Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”, nominowała sześć osób oraz instytucję do tej nagrody.

Redakcja „Rz” ustanowiła nagrodę im. Jerzego Giedroycia w 2001 r., w pierwszą rocznicę śmierci Redaktora i polityka, twórcy „Kultury” i Instytutu Literackiego w Paryżu. W gronie wyróżnionych są działacze społeczni, pisarze, historycy, politycy z całego regionu. Wyróżnienie mogą otrzymać osoby lub instytucje kierujące się zasadami wyznawanymi przez Jerzego Giedroycia, które cechuje troska o sprawy publiczne, umacnianie pozycji Polski w Europie oraz pogłębianie dialogu między narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

Kim są nominowani do Nagrody im. Jerzego Giedroycia?

W grupie nominowanych znalazły się następne osoby i instytucje:

Jerzy Giedroyc przez ponad 50 lat tworzył najważniejszy ośrodek polskiej myśli politycznej poza Pols

Jerzy Giedroyc przez ponad 50 lat tworzył najważniejszy ośrodek polskiej myśli politycznej poza Polską. Na zdj. Redaktor w swoim gabinecie w Maisons-Laffitte pod Paryżem.

Foto: materiały prasowe

Reklama
Reklama
  • Dr Ernest Wyciszkiewicz i dr Łukasz Adamski z Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Wyciszkiewicz jest politologiem i dyrektorem Centrum, autorem wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Rosji i Unii Europejskiej, relacji UE–Rosja, polityki zagranicznej Moskwy. Łukasz Adamski jest historykiem i politologiem specjalizującym się w historii Europy Wschodniej, zwłaszcza w dziejach stosunków polsko-ukraińskich i polsko-rosyjskich. W 2022 r. opublikował dwa tomy źródeł o stosunkach polsko-sowieckich w okresie II wojny światowej, a w 2019 r. – dwa tomy źródeł (wraz z Grzegorzem Hryciukiem) o walce polskiego podziemia z Sowietami na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.
  • Prof. Grzegorz Motyka – historyk, politolog, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, członek Kolegium IPN. Prowadzi badania nad stosunkami polsko-ukraińskimi po 1939 r., zwalczaniem przez sowiecki aparat bezpieczeństwa ruchu oporu na Litwie, Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Estonii po 1944 r., polityką organów bezpieczeństwa PRL wobec mniejszości narodowych.
  • Dr Wiera Meniok – ukraińska teoretyczka literatury, tłumaczka, popularyzatorka polskiej literatury. Jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu, a także dyrektorem Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego im. Igora Menioka na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu.

Czytaj więcej

Mateusz "Exen" Wodziński
Rozmowa
Mateusz "Exen" Wodziński: Chcę wsparciem podziękować Ukraińcom
  • Prof. Alvydas Nikzentaitis – litewski historyk, rzecznik porozumienia polsko-litewskiego w duchu Jerzego Giedroycia. Wykładowca Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, w latach 2000-2008 i 2020-2024 dyrektor Instytutu Historii Litwy. Jest też prezesem Forum Litwa–Polska im. Jerzego Giedroycia.
  • Stopfake.org – międzynarodowy serwis fact-checkingowy założony w 2014 r. na Ukrainie. To projekt organizacji pozarządowej Media Reforms Center. Serwis do weryfikacji faktów został założony przez wykładowców, absolwentów i studentów Mohylańskiej Szkoły Dziennikarstwa i kursu dla dziennikarzy oraz redaktorów Digital Future of Journalism. W programie uczestniczą dziennikarze, redaktorzy, programiści, tłumacze. Na początku zajmował się monitorowaniem mediów, a teraz to jest także serwis informacyjny, który analizuje kremlowską propagandę nie tylko w państwach dawnego Związku Sowieckiego, ale także w Unii Europejskiej, Syrii i Turcji.
Reklama
Reklama

Kto dotychczas był laureatem Nagrody im. Jerzego Giedroycia?

Pierwszym laureatem nagrody był prof. Jerzy Kłoczowski, twórca Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Nagrodzeni zostali też: Zbigniew Gluza i Ośrodek Karta (2002), Andrzej Przewoźnik (2003), Marek Karp i Ośrodek Studiów Wschodnich (2004), Natalia Gorbaniewska (2005), Jerzy Pomianowski (2006), Bohdan Osadczuk (2007), Krzysztof Czyżewski (2008), Zygmunt Berdychowski (2009), Agnieszka Romaszewska-Guzy (2010), Tomasz Pietrasiewicz (2011), Andrzej Nowak oraz Timothy Snyder (2012), Jan Malicki (2013), Paweł Kowal (2014), Tomas Venclova i Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego (2015), Bogumiła Berdychowska i Myroslav Marynovych (2016), Andrzej Sulima Kamiński i Leon Tarasewicz (2017), Adolf Juzwenko (2018), prof. Jacek Majchrowski oraz Mykoła Kniażycki (2019), Andrej Chadanowicz (2020), Andżelika Borys i Andrzej Poczobut (2021), Ołena i Wołodymyr Zełenscy (2022), Igor Cependa i Stanisław Stępień (2023), Mateusz „Exen” Wodziński (2024).

Kto wchodzi w skład Kapituły Nagrody „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Giedroycia?

W skład kapituły nagrody wchodzą: Anna Bernhardt, Bogumiła Berdychowska, Zygmunt Berdychowski, Czesław Bielecki, ks. Adam Boniecki, Andżelika Borys, Igor Cependa, Andrej Chadanowycz, Bogusław Chrabota, Krzysztof Czyżewski, Grzegorz Gauden, Zbigniew Gluza, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego, Adolf Juzwenko, Mykoła Kniażycki, Paweł Kowal, Marek Kutarba (sekretarz Kapituły), Irena Lasota, Jacek Majchrowski, Tomasz Makowski, Jan Malicki, Myrosław Marynowycz, Andrzej Nowak, Krzysztof Piesiewicz, Tomasz Pietrasiewicz, Andrzej Poczobut, Agnieszka Romaszewska-Guzy, Radosław Sikorski, Timothy Snyder, Stanisław Stępień, Andrzej Sulima Kamiński, Michał Szułdrzyński (przewodniczący Kapituły), Leon Tarasewicz, Tomas Venclova, Ołena i Wołodymyr Zełenscy, Igor Cependa, Stanisław Stępień, Mateusz „Exen” Wodziński.

Organizatorzy i partnerzy nagrody Jerzego Giedroycia
Organizatorzy i partnerzy nagrody Jerzego Giedroycia

Organizatorami nagrody są Rzeczpospolita i portal rp.pl. Partner strategiczny: PGE Energetyka Kolejowa. Partnerzy wspierający: Biblioteka Narodowa w Warszawie, Forum Ekonomiczne. Partnerzy nagrody: Instytut Literacki w Paryżu, Ośrodek Karta, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerzy medialni: Życie Regionów, Historia

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Konflikty Zbrojne Miejsca Regiony Europa Białoruś Litwa Ukraina Historia nauka Białorusini Kultura Mateusz "Exen" Wodziński Nagroda im. Jerzego Giedroycia Polityka historyczna Patronat Rzeczpospolitej
Jerzy Giedroyć (1906-2000)
Opinie polityczno - społeczne
Bogusław Chrabota: Dziedzictwo Jerzego Giedroycia
Juliusz Mieroszewski
Polityka
Niech będzie to rok Giedroycia i Mieroszewskiego
Mateusz "Exen" Wodziński
Rozmowa
Mateusz "Exen" Wodziński: Chcę wsparciem podziękować Ukraińcom
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Największą pozycją w dziale „administracja publiczna” w budżecie na przyszły rok są wynagrodzenia ur
Warszawa
Nasi drodzy urzędnicy. Rekordowe wydatki na administrację w warszawskim ratuszu
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Materiał Promocyjny
Nowa era budownictwa: roboty w służbie ludzi i środowiska
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama