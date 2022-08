Klip do utworu "Ukraina" autorstwa Kazika Staszewskiego i Serhija Żadana został opublikowany w serwisie YouTube. Utwór jest dwujęzyczny - ukraiński pisarz śpiewa w swym ojczystym języku, lider Kultu śpiewa po polsku.



W pierwszej zwrotce Kazik śpiewa:

Dzień żywej śmierci, dookoła mrok,

Żywe trupy uczyniły swój pierwszy krok.

Palą się wioski, walą się miasta,

Żywe trupy atakują, groza narasta.

Dzieci do pokoju, a matki do piwnicy,

Żywe trupy »Z« litera idzie znad granicy.

Bracie chwytaj za miecz, dnia tego strasznego

Nie wpuścimy żywych trupów do domu naszego.