Proces ten nie jest już jedynie kwestią politycznej deklaracji czy spełnienia określonych kryteriów akcesyjnych – staje się strategicznym wyborem, który może zadecydować o przyszłości całego kontynentu. Uczestnicy panelu zastanowią się, które państwa mają realną szansę na dołączenie do wspólnoty w nadchodzących latach. Uczestnicy panelu zastanowią się również nad tym, jakie reformy wewnętrzne muszą zajść w samej Unii, aby proces integracji był skuteczny i trwały. Wreszcie poszukają odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy UE jest dziś gotowa, by wykonać kolejny, odważny krok w kierunku pogłębionej integracji?
Udział w panelu zapowiedzieli: Adam A. Ambroziak, kierownik w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego, SGH w Warszawie; Szymon Szynkowski vel Sęk, poseł, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji ds. UE; Adam Lamberd, dyrektor, Austriacki Instytut Studiów Kaukaskich; Vsevolod Chentsov, przewodniczący, Misja Ukrainy przy UE; Viktorija Trajkov, wiceminister, Ministerstwo Integracji Europejskiej, Macedonia Północna; oraz Jacek Czaputowicz, profesor, minister spraw zagranicznych RP w latach 2018–2020, UW.
Forum Ekonomiczne w Karpaczu rozpocznie się we wtorek, 2 września w południe prezentacją „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2025”, czyli najpełniejszego naukowego opracowania o stanie gospodarki w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W tym roku liczba gości ponownie przekroczy 6000 osób.
