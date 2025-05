Noc Muzeów 2025. W Krakowie już w piątek, w innych miastach tradycyjnie w sobotę

W Noc Muzeów wejście na Wawel prowadzi przez bramę przy Baszcie Senatorskiej, a wyjście przez Bramą Forteczną przy ogrodach, po raz pierwszy udostępnioną zwiedzającym.

Wystawy i żywe obrazy

Muzeum Narodowe w Krakowie zaprasza w tę jedyną w roku Noc do wszystkich swych oddziałów, W Gmachu Głównym to znakomita okazja do udziału w kuratorskim oprowadzaniu Beaty Romanowicz po wystawie „Utamaro”, mistrza japońskiego drzeworytu. A także możliwość zwiedzenia wystawy „Transformacje. Nowoczesność w III RP”, wieńczącej cykl „4xNowoczesność", wielkiej syntezy polskiej sztuki XX i XXI wieku. A ponadto galerii stałych i wystaw czasowych: „Mehoffer z Fryburga. Projekty witraży katedralnych” i współczesnych prac Janusza Tarabuły. Muzeum przygotowano również mnóstwo innych specjalnych wydarzeń – od wykładów do filmowego pokazu „Walka postu z karnawałem” o wojennych losach obrazu Petera Breughla młodszego z kolekcji MNK.

W Sukiennicach stałą ą Galeria sztuki polskiej XIX wieku wzbogacą m.in. żywe obrazy „Tanecznym krokiem przez 1000 lat Korony Polskiej”, czyli etiudy taneczno-aktorskie w wykonaniu tancerzy Teatru Tańca Terpsychora. I oprowadzania tematyczne „Malarskie dzieje polskiej korony. Opowieść o koronowanych władcach Polski z okazji 1000-lecia Korony Polskiej”.

Bogaty program specjalnych wydarzeń dopełnia także stałe ekspozycje w MNK Muzeum Czartoryskich, MNK Czapscy, MNK Ciołek, MNK Szołayscy, MNK Matejko, MNK Mehoffer.

W Warszawie Noc startuje 17 maja

Noc Muzeów w stolicy odbywa się z 17 na 18 maja; uczestniczy w niej ponad 300 instytucji. Większość z nich to stali organizatorzy Nocy, ale pojawi się także 37 debiutantów, m.in. Magazyn Zbiorów Muzeum Literatury, Instytut Polonika, Muzeum SGGW, Centrum Europejskie Natolin, ambasady Niemiec i Francji.

Na tyle atrakcji noc może okazać się za krótka, warto więc mieć indywidualny plan, co najbardziej chcielibyśmy zobaczyć.