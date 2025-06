Wystawa finalistów Young Design 2025 już otwarta

Zobacz projekty na żywo

Wszystkie finałowe projekty konkursu Young Design 2025 można zobaczyć na wystawie pokonkursowej w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego przy ul. Świętojerskiej 5/7 w Warszawie. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających od 5 do 24 czerwca w sali im. prof. Wandy Telakowskiej, w godzinach 11:00–19:00. – Prace oceniane były przez jury, składające się nie tylko z grona projektantów, ale również specjalistów z zakresu marketingu czy psychologii. Do finałowej grupy zostały wybrane te projekty, które najlepiej odpowiadały na określone, wpisujące się w temat konkursu problemy projektowe, były najbardziej oryginalne i innowacyjne, i miały największy potencjał na implementację – mówi dr Robert Pludra, projektant wzornictwa przemysłowego i kurator konkursu.

Platforma dla przyszłości designu

Young Design to nie tylko konkurs – to realna trampolina dla młodych twórców, którzy dzięki udziałowi w nim zyskują pierwsze ważne doświadczenia zawodowe, kontakty branżowe i rozgłos. – Z dumą obserwujemy, jak uczestnicy poprzednich edycji rozwijają skrzydła – dziś to uznani projektanci, wykładowcy akademiccy i badacze designu, których kariery sięgają daleko poza granice Polski. Na podium Young Design stawali m.in. Oskar Zięta, Maja Ganszyniec, Krystian Kowalski, Jadwiga Husarska, Wiktoria Lenart, Jan Kochański i Nikodem Szpunar. Ich ścieżki zawodowe są najlepszym dowodem na to, że Young Design to przestrzeń, w której rodzą się kariery i buduje przyszłość polskiego wzornictwa – podkreśla Joanna Czajkowska, prezes Fundacji Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.