W tym miesiącu wystartowała tegoroczna edycja prestiżowego konkursu Young Design, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP). Kogo zapraszacie do udziału?

Konkurs skierowany jest do młodych projektantów – studentów i absolwentów kierunków wzorniczych, architektonicznych oraz artystycznych. Osoby te nie powinny mieć więcej niż 35 lat. Już od 18 lat dzięki tej inicjatywie wspieramy rozwój polskich talentów. Umożliwiamy im zdobycie środków na rozwój swoich umiejętności, cennego doświadczenia oraz nawiązanie kontaktów w branży projektowej i biznesowej.

Co roku konkurs ma swój wiodący temat. Co jest hasłem przewodnim 18. edycji?

Tegoroczny temat przewodni to „RÓWNOWAGA – DOBROSTAN PSYCHICZNY”. Senat ustanowił rok 2025 Rokiem Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki. Jednocześnie temat zdrowia psychicznego wśród młodych osób jest sferą wymagającą wsparcia nie tylko w szpitalach czy poradniach, ale też w życiu codziennym. Wiedząc, jak istotnym aspektem życia jest dobrostan psychiczny, chcemy zainspirować młodych artystów do stworzenia rozwiązań odpowiadających na to ważne wyzwanie współczesnego świata.

Czekamy na projekty, które pomogą radzić sobie z codziennym stresem, będą wspierać harmonię między życiem zawodowym a prywatnym oraz promować techniki relaksacyjne czy mindfulness. Liczymy też na ciekawe propozycje dla osób neuroatypowych. Konkurs Young Design otwarty jest na różnorodne interpretacje tematu – od projektów produktowych, przez rozwiązania graficzne i przestrzenne, aż po aplikacje cyfrowe i interfejsy użytkownika. Twórcy mają możliwość zaprezentowania pomysłów zarówno praktycznych, jak i koncepcyjnych, które łączą funkcjonalność z odpowiedzialnością społeczną.

Konkursowi Young Design towarzyszy prezentacja prac finalistów. Na zdjęciu – wystawa z ubiegłego roku Foto: Archiwum IWP

Jak wygląda procedura konkursowa?

Proces konkursowy przewiduje kilka kluczowych etapów. Uczestnicy mają czas na zgłoszenia do 5 maja br. Zgłaszać się można na stronie konkursu. Jury, składające się z ekspertów branżowych, oceni zgłoszenia pod kątem oryginalności, funkcjonalności i wpływu na szeroko rozumiane zdrowie psychiczne.

Lista finalistów zostanie ogłoszona 9 maja, a zwieńczeniem konkursu będzie gala finałowa połączona z otwarciem wystawy finalistów w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego. Po zakończeniu wystawy u nas mamy w planach pokazać ją w innych miastach w ramach współpracy z innymi ośrodkami kultury.

Kuratorem tegorocznej edycji konkursu jest dr Robert Pludra. Dlaczego właśnie jego zaprosiliście do tej roli?

Zaproszenie Roberta Pludry na kuratora tegorocznej edycji konkursu Young Design było dla nas decyzją naturalną i w pełni uzasadnioną. Jego olbrzymie doświadczenie w projektowaniu produktu oraz designie społecznym idealnie wpisuje się w tematykę naszego konkursu, który koncentruje się na dobrostanie psychicznym i zdrowiu. Dr Pludra angażował się w międzynarodowe projekty, wystawy i konkursy, takie jak Green Product Award czy Siemens Future Living Award, co pokazuje, że doskonale rozumie, jak łączyć innowacyjność z odpowiedzialnością społeczną. A przede wszystkim jest adiunktem i kierownikiem Katedry na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, więc kształci młodych projektantów i doskonale zna ich możliwości oraz zainteresowania.

O jakie nagrody rywalizują uczestnicy Young Design 2025?

Nagrodą główną jest stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej wysokości 30 tys. zł, ufundowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzięki firmom, z którymi współpracujemy, udało nam się zorganizować warsztaty dla finalistów, które pomogą im zrozumieć znaczenie dobrostanu psychicznego dla twórczości i rozwoju artystycznego.

W tym roku konkurs osiągnął pełnoletniość. Jak pani ocenia wartość, jaką ta inicjatywa wnosi do świata polskiego projektu? Jakim impulsem czy też inspiracją jest dla młodych ludzi uczestnictwo w Young Design?

Konkurs Young Design przez 18 lat swojego istnienia stał się jedną z najważniejszych platform wspierających młodych projektantów w Polsce. Jego wartość jest wielowymiarowa – zarówno w warstwie artystycznej, jak i praktycznej. Z perspektywy artystycznej konkurs inspiruje młodych twórców do eksplorowania tematów ważnych społecznie, takich jak odpowiedzialne projektowanie – w zeszłym roku – czy dobrostan psychiczny w tegorocznej edycji. Zachęca do poszukiwania innowacyjnych form wyrazu, które nie tylko zachwycają estetyką, ale również odpowiadają na realne potrzeby współczesnego świata. Dzięki temu uczestnicy mają szansę rozwijać swoje umiejętności i wrażliwość projektową, jednocześnie budując świadomość odpowiedzialności społecznej w designie.

W warstwie praktycznej Young Design to nieoceniona szansa na zdobycie doświadczenia i nawiązanie kontaktów z przedstawicielami biznesu, sztuki oraz kultury. Uczestnictwo w konkursie daje młodym projektantom możliwość zaprezentowania swoich pomysłów przed Kapitułą Stypendialną, co często przekłada się na dalszą współpracę, staże czy nawet pierwsze kroki w karierze zawodowej. Warto przypomnieć, że laureaci wcześniejszych edycji, tacy jak Jadwiga Husarska czy Oskar Zięta, to dziś uznane nazwiska w świecie designu, co dobitnie pokazuje, jak dużym impulsem do rozwoju kariery może być udział w tym konkursie.

Young Design to nie tylko konkurs, ale – jak wspomniałam – także wystawa. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich do obejrzenia zwycięskich prac, które będą prezentowane jak zwykle w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego.

Oczywiście ten jakże prestiżowy konkurs to niejedyny projekt, jaki realizuje Instytut Wzornictwa Przemysłowego. Jesienią rozmawialiśmy o planach na ten rok, który został również ogłoszony Rokiem prof. Wandy Telakowskiej, założycielki IWP. Jakie inspirujące projekty zaplanowaliście?

Tu zarówno jako zarząd IWP, jak i pani Joanna Czajkowska, prezeska Fundacji IWP, prowadzimy szeroko zakrojone działania mające na celu odnowienie zaniedbywanych latami kontaktów ze środowiskami akademicki i projektanckimi. Otwieramy się mocno na biznes i w tym obszarze też już w tym roku będą państwo świadkami kilku bardzo ciekawych inicjatyw. Nie chcę sama proponować rozwiązań, chcę usłyszeć od zainteresowanych, jakie są ich potrzeby, i wspólnie się zastanowić, w jakim zakresie IWP może ich wspomóc w połączeniu tych obszarów.

A jakie z pani perspektywy jest największe wyzwanie, które stoi w tym roku przed Instytutem Wzornictwa Przemysłowego?

Jest to zbudowanie nowej efektywnej struktury, dzięki której będziemy mogli, jako spółka z o.o., przynosić zyski przy jednoczesnym powrocie do naszej działalności „misyjnej”. Ze względu na brak stałego dofinansowania na te cele od państwa musimy szukać innych sposobów na pozyskiwanie środków na badania i wspieranie rozwoju wzornictwa. To sprawia, że kluczowe dla nas stają się współpraca z biznesem czy sprzedaż licencji do naszych zbiorów, a także rozwój Fundacji, która ma możliwość pozyskiwania grantów.

—rozmawiał Jeremi Jędrzejkowski

